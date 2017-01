Slevy a výhody cestovních kanceláří na letní dovolenou vrcholí

Slevy cestovek Lákadla při koupi letní dovolené 2017.



Exim Tours nabízí do konce ledna slevu až 36 procent, jedno dítě zcela zdarma, záloha jen 1500 Kč na osobu, změna zájezdů zdarma až do 10 dnů před odletem.



Blue Style má už jen do neděle slevu až 21 procent pouze pro dospělé, rodiny mají dvě děti zdarma a rodiče slevu 10 procent, možnost změny zájezdu týden před odjezdem. Parkování na 10-13 dní za 500 korun, delší pobyty za 600 korun. Záloha se platí 1500 korun na osobu.



Neckermann má do konce ledna slevy až 35 procent z celkové ceny a zdarma pojištění na vybrané zájezdy do Bulharska, Řecka, Turecka a na Mallorku. Záloha je 1500 korun na osobu.



Viamare má do konce března slevu až 13 procent a pro klienty 55+ 20 procent, slevy má i pro rodiny s dětmi do 18 let a parkování zdarma na letišti.



Fischer do poloviny ledna nabízí celou dovolenou pro jedno dítě zdarma a pro dvě ubytování zdarma, parkování na letišti zadarmo a možnost změnit dovolenou týden před odjezdem. Slevy na zájezd se pohybují okolo 30 procent.



Sen nabízí do konce února slevy na zájezdy, se kterými ušetříte průměrně sedm tisíc korun na osobu.

Kudrna nabízí do neděle slevu 8 procent z ceny vícedenních zájezdů.

Alexandria do konce ledna nabízí poloviční cenu v programu Senior Program 55Plus, rodiny mají dvě děti zcela zdarma. Zájezd můžete změnit nejpozději 10 dnů před odletem. Zálohu mají 990 korun.

do konce ledna nabízí poloviční cenu v programu Senior Program 55Plus, rodiny mají dvě děti zcela zdarma. Zájezd můžete změnit nejpozději 10 dnů před odletem. Zálohu mají 990 korun. Firo Tour má do konce března slevu až 19 procent, jedno dítě za 99 korun, druhé pak od 7990 korun, slevu 40 procent pro starší 55 let, pro novomanžele slevu 40 procent a parkování na letišti je zdarma a máte možnost bezplatné změny rezervace.