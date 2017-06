Sloupek Aleše Vavřince: Dlouhé vztahy

Žijeme ve společnosti, která na všechno hledá nějaké nové a zaručené návody. Něco revolučního a tak bombastického, že to bude fungovat vždy a všude. Ideálně bez našeho velkého úsilí. Možná spějeme do doby, kdy se za nás i milovat budou stroje. A vztahy nejsou výjimkou. I tady neustále hledáme různé nové a bezchybné postupy, které naše vztahy udělají nějak zázračně dokonalými. A samozřejmě u toho sekáme mraky chyb. Zapomínáme totiž na základy, které je nutné dodržovat, pokud chceme žít dlouhodobě s partnerem v prostředí, které nám bude oběma sytit potřeby i touhy.



První důležitý pilíř je komunikace – přestat spolu otevřeně a beze strachu hovořit je první krok k rozchodu. Pokud se chceme cítit dobře, musíme otevřeně mluvit o tom, jak nám ve vztahu je, co prožíváme, co se nám líbí i nelíbí a co přesně chceme, nechceme a proč. Musíme jít s vlastní kůží na trh. Plně se otevřít a jasně artikulovat vlastní potřeby a vymezit svoje hranice. Co je pro nás OK a co rozhodně tolerovat nebudeme.



Další pilíř je pozornost – kde chybí, nemůže být důvěra a bez důvěry nemůže být láska. Pokud se partnerovi nevěnujeme, naše pouto začne pozvolna umírat. Vztah je proces, nikdy není hotový a perfektně funkční. Pořád se o něj musíme ze srdce zajímat a plnit ho pozorností. Partner nechce mít doma pouze prázdnou fyzickou schránku, která jen přináší peníze nebo pravidelně vynáší koš. On nás potřebuje opravdově cítit. Vnímat, že jsme přítomni. Teď a tady.



Péče je další navazující pilíř. Vztah bez láskyplné péče je odsouzený k zániku. Letmé objetí a polibek nic nestojí, a přesto s nimi lidé šetří. Chceme dlouhodobý vztah? Pak se o něj musíme náležitě starat. Pravidelně, vášnivě a bez ustání. Pečovat o něj minimálně tak dobře, jako pečujeme o sebe.