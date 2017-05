Sloupek Ivy Málkové: Aktivně, nebo pasivně?

Vám, kteří jste prožili prodloužené víkendy aktivně, gratulujeme. Těm, kteří provozují sport spíše pasivně a strávili hodiny fanděním českým tenistkám, prožívali atmosféru pražského maratonu či se pasivně účastní gaučového hokejového maratonu, nabízíme pár rad.

V celoročním projektu Stobklubu Prožij rok zdravě, který vás každý měsíc podněcuje zábavným způsobem k malým změnám, je květen věnován lásce k pohybu. Získáte zde mnoho inspirací. Pro nastartování pohybu dáme tipy pro vášnivé televizní hokejové fanoušky.

Předpokládejme, že zhlédnete denně jedno hokejové utkání, to je dneškem počínaje 11 zápasů, tedy asi 30 hodin. Z toho až 10 hodin je promarněných přestávkami a reklamami. Promyslete tedy dopředu, jak sledování televize obohatíte o nové prvky, které prospějí rodině. Co třeba o každé třetině vstát a udělat něčím manželce radost, pokud nesleduje hokej s vámi, či si „zablbnout“ s dětmi? Zejména malé lze využít místo cvičebního nářadí. Uděláte radost jim i svému pohybovému aparátu. Co se vyhecovat a sednout na rotoped a šlapat do první reklamy nebo do prvního gólu? Každý podle své kondice. Pokud

gól dlouho nepadá, můžete jet bez zátěže. Pokud není rotoped součástí vaší rodiny, kupte si fitball a už jen to, že se na něm budete chvíli u televize pohupovat, prospěje vašim zádům. Můžete se protáhnout i vleže na gauči. Buďte tvořiví a místo deseti prolelkovaných hodin v rámci sledování hokeje „bez hokeje“ vymyslete něco aktivnějšího. Zápasy pak po malé aktivitě vychutnáte intenzivněji. Za vyzkoušení nic nedáte.