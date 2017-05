Sloupek Ivy Málkové: Máj, vědy čas

Máme za sebou sobotní Evropský den obezity a Evropskou obezitologickou konferenci, která se letos konala v Portugalsku.



Vzpomínám, jak před 21 lety bylo převratnou novinkou, že se v rámci Evropského dne obezity přenášely aktivity z mnoha zemí satelitem, což bylo na tuto dobu ojedinělé. S rozechvěním jsme očekávali, zda se podaří zrealizovat myšlenku „obézní všech zemí, spojte se“. A nejen že se podařilo vidět naživo různé aktivity v mnoha zemích, ale tento den dal impulz i dnům zdraví, které se od té doby každoročně odehrávají v České republice.

K Evropskému dni obezity jsme od ledna počítali na STOBklubu počet našlapaných kilometrů jak na kole, tak po svých a počet odcvičených minut, uživatelé také splnili desítky tisíc úkolů v rámci projektu Prožij rok zdravě, do kterého se můžete stále ještě zapojit, tento měsíc získáte inspirace na to, jak si zamilovat pohyb. Česká republika v aktivitách v porovnání s Evropou čestně obstála. Nicméně bylo zkonstatováno, že výskyt obezity se v mnoha evropských zemích od roku 1980 ztrojnásobil, 30 až 70 % dospělých v evropských zemích má nadváhu a 10 až 30 % obezitu.

Předvídá se, že do roku 2030 bude 50 % evropské populace obézní a v některých evropských zemích bude trpět nadváhou či obezitou až 89 % populace. Těžká obezita (BMI nad 40) zkracuje život v průměru o 10 let. Bylo zdůrazněno, že příčinou obezity není jen nedostatek vůle, ale že obezita je chronické onemocnění. Nicméně na zvyšování obezity se částečně podílíme i my sami – mimo jiné třeba držením nesmyslných diet či zvyšováním „nepohybu“. Pojďme přece jenom tato čísla i třeba pomocí těchto sloupků zvrátit. Naplánujte si třeba hned na dnešek nějakou příjemnou pohybovou aktivitu.