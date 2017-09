Sloupek Ivy Málkové: Škola

Jaká myšlenka vás napadne při slovech „zahájení školního roku“ a „nástup do práce po dovolených“? Tato situace je daná, ale je jen na vás, jak se k ní ve svých myšlenkách postavíte.



Pokuste se podívat na další životní etapu, která vás čeká, z jiného úhlu než doposavad. Nenechte naskočit slova s negativním nábojem typu „to zas bude frmol“ nebo „to budu muset“ a „to nebudu moci“. Zkuste naopak svůj postoj převést do pozitivna. Pokud máte prvňáčka, jistě vymyslíte pozitivní očekávání snadněji.



Pro hladký start do nového dne je důležité si hned od prvního dne zorganizovat ranní vstávání tak, aby byl na potřebné úkony dostatek času. Přemýšlejte, jak ranní rituály trošku zpestřit. Co zatraktivnit cestu do školy třeba jízdou na koloběžce? Kupte krásně barevnou krabičku na svačiny a vybírejte do ní s dítětem potraviny, které ho uspokojí chuťově a vás nutričním složením.



Pokud jsou v jídelně pokrmy, na které není dítě z domova zvyklé, pokuste se pracovat na tom, aby si na ně zvyklo. Vymýšlejte tvořivě recepty pokrmů, do kterých pro dítě neobvyklou potravinu zakomponujete.



Zapřemýšlejte, jak budete začleňovat do svého každodenního života více a více pohybu. Neznamená to, že zahltíte dítě pohybovými kroužky, ale pokuste si snížit vy i dítě dobu, kterou „rodinně prosedíte“. Využijte životní etapu, kdy s vámi chce ještě dítě trávit čas, opravdu hodnotně. Věnujte se dítěti, byť třeba jen krátkou dobu, naplno, užijte si to. Stejně tak si při plánování úkolů zapište jako nutnou povinnost věnovat se podle možností určitou dobu sami sobě. Přeji, aby si každý člen rodiny každý den nějakým způsobem užil.