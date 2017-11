Sloupek Ivy Málkové: Stres k ledu

Podíváte-li se zpět do dětství, Vánoce pravděpodobně vnímáte jako období plné příjemných zážitků a milých překvapení. Děti žijí přítomností, proto tak snadno přecházejí ze smíchu do pláče a naopak. Zkuste se tedy i vy inspirovat dětmi a žít trochu více přítomností.

Odpovězte si nyní sami sobě upřímně: Komu kromě vás bude opravdu vadit, že 24. prosince nebudou naleštěná okna a na stole bude o pár druhů cukroví méně než jindy? Síla okamžiku tkví především v tom, abyste si vážili toho, že jste tady a teď. Abyste se pokusili si udělat daný okamžik co nejpříjemnější a vnímali všemi smysly to, co se ještě z kouzelné předvánoční atmosféry uchovalo. Zapomeňte na to, co si myslíte, že se od vás tradičně očekává, a zařiďte si Vánoce tak, jak se líbí vám. A těch pár činností, bez nichž se Vánoce opravdu neobejdou a třeba vás zrovna nebaví, zkuste vyřešit novým příjemnějším způsobem. A pokud to nejde, přeznačkujte je do pozitivna. Tak třeba pro inspiraci. Nenávidíte přeplněná nákupní centra?



Věnujte hodinku surfování po internetu a máte hotovo. Možná koupíte vhodnější dárky, než když v obchodech podlehnete vánočnímu marketingu. Bojíte se toho, že strávíte Vánoce sami? Zkuste vymyslet, co by vám zlepšilo náladu, a minimalizujte obavy ze samoty. Asi nejlepší metodou, jak zůstat pozitivní, je nemít žádná očekávání. Prostě zkusit být vděčný za to, co je. Mnohdy se trápíme malichernostmi, což dříve či později pochopí každý. Vánoce jsou jen krátkým obdobím v celém roce.

Na naše životní štěstí nemají žádný speciální vliv. Rozdávejte úsměv, nalaďte se na pozitivní vlny a buďte v kondici, fyzické i duševní. To je totiž to nejlepší, co můžete o Vánocích nadělit sobě i ostatním.