Sloupek Jakuba Koháka: Bombarďák z Hluboké

Dva dny přemýšlím, o čem pojednám dnešní sloupek. Dlouho to vypadalo na odborný povolební rozbor, kde jsem chtěl fundovaně popisovat nejrůznější možnosti složení vlády, naděje stran a hnutí. A vůbec celkový výhled pro naši krásnou zemi. Jenže potom co se k výsledkům našich parlamentních voleb přihlásil Islámský stát, není radno do toho moc šťourat – a navíc se mi přihodila významná věc!

Už skoro tři roky jsem čestným členem golfového klubu Hluboká nad Vltavou. Příjemné hřiště, sympatičtí lidé, krásný výhled na zámek – kde jinde být členem! Jen s časem jsem na tom špatně, a tak za celou tu dobu nebyla možnost dorazit byť jen na jeden jediný turnaj. Bylo mi to líto a cítil jsem se trapně, až najednou – olalááá!

Minulou sobotu jsem měl volnou a v mém klubu se konal důležitý turnaj. Šlo o souboj titánů a neoficiální mistrovství Galaxie! Napsal jsem tedy, že dorazím, a strhlo se něco nevídaného – lavina nadšení spolu s erupcí natěšení. Byl jsem nominován do flightu číslo 1A, kde by za normálních okolností startovali třeba Phil Mickelson a Tiger Woods, kdyby se turnaje zúčastnili. Hra měla neobyčejně vysokou úroveň, já hrál skvěle – však jsem ztratil pouhých pět míčků! A nemálo na tom, na osmé jamce jsem se tak rozčílil, že jsem do toho majznul neobyčejně silně a vyhrál nejdelší drive (odpal) turnaje, který měřil 395 metrů!

Když mi prezident klubu Antonín Loužek předával cenu pro bombarďáka století, plakal. Věřím, že štěstím. Všichni tleskali a moc mi to přáli. A na závěr se ještě losovala tombola. Zájezd, mixér, basa šampusu i mulčovací hmota mě minuly, ale měsíční jazykový kurz konaný v Budějovicích je můj! Danke šén majne líbe kamaráten.