Sloupek Mardoši: Moc čísel

Už delší dobu si lámu hlavu nad tím, co jsem dělal 5. června 1987 brzy ráno. Konkrétně ve 4.32. Nejspíš jsem asi spal, protože mi bylo třináct let, takže jsem byl moc velký na to, abych se s brekem budil jako miminko, a ještě malý na to, abych nějak ponocoval a vracel se, kupříkladu, z nějaké kulturní akce. A každopádně jsem byl málo vzdělaný, abych si uvědomil, že je to ideální chvíle k tomu udělat nebo založit něco významného!

Například nějakou stavbu. Nebo kapelu. (I když tu jsme možná někdy tou dobou vlastně už pomalu na základce zakládali!) V každém případě jsem v té době netušil, jak moc se dá využít moc čísel.

Nevěděl jsem například, že podle některých teorií čekal Karel IV. na přesné datum (a hodinu), aby mohl založit svůj slavný most. Karel pořád něco zakládal a dost si na tom zakládal. Zřejmě po poradě se svými astrology si tedy vyčíhal prakticky čistou lichou postupku, aby se jeho most s co největší pravděpodobností povedl (most likely). 135797531. Tedy roku 1357, 9. července v 5.31. Zdá se, že to zafungovalo. Most je v pohodě. Uznávám, že má postupka tak čistá není, jednička mi přeběhla na druhou stranu, ostatně nekonzultoval jsem to ani s astrology. I tak by kombinace 198765432 k započetí nějakého zásadního díla byla docela pěkná! Ale to už jsem holt prošvihl.

Pamatuji si, že o pár let později jsem si alespoň stihl uvědomit skvěle osově souměrné datum 21. 12. 1991. Sice se nestalo nic zásadního, myslím, že jsem byl na koncertě na Petynce, ale cítil jsem to! A vím, že jsem si říkal, že nejbližší takhle pěkně osově souměrné datum bude až 11. 11. 2002. Což jsem si bohužel ten den neuvědomil, takže jsem to zapomněl prožívat. Nevadí, třeba se mi to nějak nastřádá a příště to bude o to větší síla. Na 11. 11. 2112 už si dám do mobilu upomínku!