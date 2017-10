Sloupek Mardoši: Počasí v bezčasí

Nevím už přesně kdy, s kým ani o čem, ale vím, že jsem se nedávné s někým bavil. A dospěli jsme k tomu, že si nepamatujeme, kdy vlastně před pár dny pršelo. Byla to středa? Čtvrtek?

Jelikož se náš rozhovor, stejně jako celý život, odehrával v 21. století, řekli jsme si, že to přece snadno zjistíme na netu. Ale ouha. Zjistit, jak bude odpoledne, zítra či za týden není žádný problém, ale zjistit, jak bylo předevčírem, je prakticky nemožné! Data o počasí se asi někde ukládají, ostatně, víme že statistiky o rekordních teplotách, srážkách atd. se evidují už po několik desetiletí, ale najít něco o obyčejném počasí z minulého týdne nelze.

Uznávám (jelikož žijeme ve 21. století, tedy ve zrychlené době), nevěnovali jsme tomu úsilí zase tolik času, abychom mohli tvrdit, že to vůbec nejde. Ale ať tak anebo tak, není to jen tak. Napadlo mě, jestli to náhodou není díra na trhu? Ne, že bych ji chtěl hned zaplňovat. Nemám takovou podnikavou povahu. Spíš jen takovou podnikavou úvahu. Mezi všemi weby a aplikacemi typu „jak bude?“ by nějaká ve stylu „jak bylo?“ určitě vynikla. A být výrazný je v podnikání základ.

Napadá mě ještě další velká výhoda: Na rozdíl od všech předpovědí by tato ... (Co je opak předpovědi? Popověď? Odpověď? Dopověď?) byla mnohem přesnější. I rok nazpět by byla naprosto přesná! U předpovědi se dá spolehnou jen na pár hodin, maximálně den. A ani to nebývá stoprocentní. Mírnou nevýhodou této „dopovědi“ by možná byla její menší praktická využitelnost. Z nějakého důvodu lidi mnohem více zajímá, kdy bude pršet, než kdy pršelo. Ale věřím, že menší reklamní kampaň by to spravila.

A nakonec by je to možná začalo zajímat víc než předpověď! S námi by totiž měli jistotu a tu lidé potřebují v každé době. A za každého počasí. Myslím, že už teď se mému záměru dá předvídat velká budoucnost!