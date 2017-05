Sloupek Mardoši: Trochu prachu

V poslední době řeším takovou menší hygienickou záhadu. Nedokážu si vůbec vysvětlit proč, ale pravidelně se mi na krku na levé straně pod uchem objevuje malé smítko prachu. Jsem z toho zmatený. Je sice maličké, ale stejně ho na sobě nechci! Jak se tam dostává? A proč zrovna tam?

Pokud vím, nikde jinde na mě prach nesedá. Považuji se za poměrně čistotného člověka. Jsem zvyklý se pravidelně sprchovat, čistit si zuby a všechny tyhle věci. I v bytě se snažíme v rámci možností chodu čtyřčlenné rodiny udržovat čistotu. A máme samozřejmě zameteno před svým prahem. Přesto se ale, při poměrně vysoké prašnosti okolo a uvnitř našeho bytu, nedá sem tam nějaké to smítko vyloučit. Ale proč by mělo padat zrovna na mě, navíc na takové nepravděpodobné místo?! Chápal bych, kdyby mi přistálo na hlavě, na rameni, zachytilo se na špičce nohy. Ale pod uchem?



Přemýšlel jsem, jestli na mě třeba nepadá někdy ve spaní. (Znáte to: když člověk nemůže přijít na kloub nějaké záhadě, uchýlí se k tomu, že se to asi stalo ve spánku.) Pokud ale vím, pozice ve spaní střídám. Neležím vždycky tak, aby mi prach mohl usedat jen na levou stranu.

A i kdyby, jak by si to to smítko vyměřilo a trefilo vždy na to jedno místo? Musela by být spousta nepovedených pokusů a to bych si všiml, kdyby byl ráno polštář plný prašných chomáčků. Pak je tu ještě varianta: jestli to naopak někde nenaberu. Jestli se například při chůzi neotřu o nějaký zaprášený závěs nebo tak. To už by lépe vysvětlovalo umístění té nečistoty. Prošel jsem tedy celý byt, ale nic jsem neobjevil. Další slepá ulička. Nedá se nic dělat, záhada zůstává záhadou. Budu ale ve střehu. Třeba to smítko jednou načapám už v letu! Doufám jen, že to nevypadá, že si vymýšlím. Nejsem přece žádný baron Prášil.