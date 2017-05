Sloupek Martina Daneše: Šibeniční humor

Ten, kdo zná Miloše Zemana, ví, že je to veselá kopa. Na poli drsného humoru se mu daří soustavně posouvat hranici toho, o čem jsme se domnívali, že ještě snese úřad hlavy státu. Koho by před pouhými pár týdny napadlo, že bude prezident na Hradě před vrčícími kamerami píchat holí do předsedy vlády a říkat mu „Bohouši“? Mě tedy ne; měl jsem zjevně iluze o své představivosti, jež zdaleka nedosahuje šíře té Zemanovy.

O další krok vpřed jsme se posunuli v neděli, kdy Zeman předstupující v čínském Pekingu po boku ruského prezidenta před novináře Putinovi nahlas řekl: „Žurnalístov slýškom mnógo, nádo by likvidírovať.“ (Přeložím pro ty z vás, kdo jste se – na rozdíl ode mě – neučili povinně rusky: „Novinářů je příliš mnoho, měli by se likvidovat.“) Putin na to trefně poznamenal: „Likvidovat netřeba, stačí je omezit.“

Dle české ústavy prezident republiky „zastupuje stát navenek“, a právě tím nabývá celá kauza širšího rozměru. Dopisovatelé světových tiskových agentur v neděli rozeslali do svých centrál depeši tohoto znění: „Český prezident, který se jezdí do Číny učit, jak stabilizovat společnost, v Pekingu svému ruskému protějšku Putinovi sdělil, že je příliš mnoho novinářů a že by se měli likvidovat. Šéf Kremlu v dané otázce zaujal poněkud smířlivější postoj.“Bravo, Miloši Zemane! Když už nemůžete likvidovat novináře, daří se vám likvidovat alespoň poslední zbytky prestiže, již nám v zahraničí vydobyl prezident Havel.