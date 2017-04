Sloupek Martina Daneše: Flip-flop bum!

Flip-flop – tak nazývají Američané názorové přemety prezidenta Trumpa. V kampani přislíbil, že pod jeho vedením si země přestane hrát na světového četníka, a najednou to vypadá, že ze všech četníků, co Bílý dům zažil, bude on tím nejčetníkovatějším.

Vysvětlení je prosté: Trump se nemohl dočkat, až po tom černochovi doma všecko zpřevrací vzhůru nohama. Toužil zrušit Obamovu zdravotnickou reformu – Kongres mu to překazil. Chtěl zakázat vstup do země lidem z několika muslimských zemí – soudci mu zatli tipec. Ani ta zeď na mexické hranici se nejspíš stavět nebude, protože ji Mexiko odmítá zaplatit.

„V týhle zemi se vážně nedá vládnout!“ láteřil Trump. „Jak mám Američanům ukázat svoje svaly?“ A tak se sešel s generály, kteří mu řekli: „Co takhle hodit si bombičku? Máme jich tolik, že nevíme, co s nima!“ Trumpovi se ta řeč líbila, a jakmile Syřan Asad pokropil sarinem jedno vlastní město, nechal na Sýrii naházet 60 tomahawků.

Kongresmani mu vzkázali, že další zásah proti Sýrii chtějí předem schválit, jenže na Trumpa jsou krátcí; další bombu – velkou, dokonce tu největší konvenční – hodil pro změnu na Afghánistán. Na světě je tolik míst, kde si smí beztrestně zabouchat! A už toužebně obrací zrak k Severní Koreji...

Leč v téhle zemi by mohl narazit, protože krom toho, že je tamní vůdce stejný pošuk jako on sám, má i on na svém pracovním stole červené atomové tlačítko. Abychom nakonec nemuseli doma stahovat rolety...