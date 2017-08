Sloupek Martina Daneše: Horší než terorismus

Na křižovatce nedaleko od mého domu nacházím vjezd do jedné z ulic zatarasený napříč policejním autem a v pozadí spatřím shluk blikajících sanitek a hasičských vozů. „Teroristický útok!“ bleskne mi hlavou, a protože mě příroda předurčila k dráze hrdiny, vyrážím neohroženě prozkoumat situaci.

Na místě zjišťuji, že nejde o žádný atentát, nýbrž o obyčejnou dopravní nehodu. Uprostřed nepřehledného chumlu aut a lidí leží na pojízdném lůžku zčásti přikrytý muž, z břicha mu visí hadičky a vedle stojící zdravotník sešlapuje jakousi pumpu. To, co do toho nebožáka pumpuje, asi nebude Johnnie Walker...

Že mě to vůbec napadlo, kdepak Rennes a islámští teroristé! Ti si – spolu s klienty cestovních kanceláří – vybírají své cíle na seznamu hlavních turistických destinací. Nejnověji si oblíbili Barcelonu a katalánské pobřeží, předtím Brusel, Berlín či Londýn. Ve Francii je to Paříž a největší ze středomořských letovisek Nice. Větrná Bretaň jim nic neříká a Rennes nejspíš nebude ani na jejich mapách.

Situace se má tak: podobně jako kapsáře nepřitahuje Broumovský výběžek, ignorují teroristé Bretaň. Broumovští a Bretonci se z toho mohou jen radovat. Dopravní nehody se ale nevyhýbají ani jim. Mimochodem, stačí letmo srovnat počty obětí dopravních nehod s počty obětí teroristů v jakékoli zemi, a onen do očí bijící nepoměr vás přinutí zkontrolovat si dvakrát bezpečnostní pás a nenatáčet se při jízdě na mobil.