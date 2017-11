Sloupek Martina Daneše: Tradiční strany

Co proti nim, lidičky, vlastně máte? Hovořím o tradičních stranách. Kdybych býval před čtrnácti dny mohl jít k volbám, volil bych nejspíš jednu z nich; prosím, nebijte mě, beztak všecky dopadly jako sedláci u Chlumce!

Petr Fiala nadýmá hruď, že jeho ODS skončila druhá... s jedenácti procenty. Strana Václavů Klausů falešnou skromností netrpí. A konkurenti z levice dopadli ještě hůř. Komunista Filip léta manévruje mezi věrností parlamentní demokracii a svým zahraničním spojencům (čínské KS, Korejské straně práce, KS Kuby atp.). Jak jde obojí dohromady? Mě se ptejte! Dosud vládnoucí ČSSD skončila až za komunisty a tři a půl procenta za Okamurovou SPD. Její úřadující předseda se oháněl puškou a poslanci dali ruce vzhůru, aniž by si všimli, že tak odhlasovali návrh ústavního zákona o nošení zbraní; jenomže ti z voličů, pro něž je zbraň argument, upřednostnili (japonského) vlastence s kulometem.

Kdopak se to krčí tam vzadu? Lidovci! Bělobrádek se sesypal z průzkumů veřejného mínění, zrušil předvolební koalici se Starosty, a ti se mu pomstili tím, že se do Sněmovny dostali i bez něj. TOP 09? Kalousek musel zaplatit za to, že je Kalousek. Naštěstí nejsme v tomhle srabu sami. I Francouzi na jaře tradičním stranám vyprášili kožich a dali důvěru hnutí Emmanuela Macrona, který tak jako Babiš není napravo, ani nalevo a své předchůdce označuje za lenochy. Tak se, chlapci, ukažte! Coby volič tradičních stran jsem na vás moc zvědav.