Sloupek milovníka jídla Pavla Maurera: Nebuďte kyselí

Také vám někdy ráno v metru, busu nebo v jiném prostředku hromadné dopravy připadá, že lidé kolem jsou malinko kyselí? Ono to není jenom tím, že vstávali do „šichty“ a do školy, ale proto, že mají poněkud překyselený žaludek.



Skoro veškerá naše strava a pití totiž kromě všech možných vitaminů, minerálů a bílkovin a dalších důležitých živin do našeho těla vpravuje kyselé Ph a zásadité Ph. A ne každý z nás to má uvnitř sebe úplně dobře vybalancováno a ne každé tělo se s různými výkyvy „zásad a kyselostí“ snadno vyrovná.

Pokud naše krev nemá stabilně Ph 7,4, tak nám jde téměř o život! Já bych se vůbec nedivil, že toho do sebe dostáváme spíš více kyselého a naše tělo by raději naopak chtělo více „zásad“.

Kde brát? Tak třeba obyčejná voda z kohoutku má podle zákona mít Ph 7, což je pro naše tělo neutrální střed. Různými úpravami a ionizátory, které jsou běžně k dostání, můžeme Ph vody zvýšit na 9 až 10, což určitě není na škodu. Ovšem díky potravinám, třeba mouce, masu, energy drinkům, kávě či alkoholu v sobě vytváříme velmi kyselotvorné prostředí.

Vždyť i když prší, často jde o tak zvané „kyselé deště“ (acid rain), které padají na veškerou zeleninu, ovoce i na naše hlavy. A s tím vším musí naše tělo každodenně bojovat, aby vyrovnalo kyselé a zásadité prostředí. To stojí náš organismus mnoho sil.

Takže raději si vybírejte pro své zdraví potraviny, které obsahují neutrální nebo spíše vyšší než nižší Ph. Třeba zelí, jablko, avokado, zelený hrášek jsou v pořádku. Kupodivu i citron, byť chutná kysele, tak v našem těle dokáže harmonizovat zásaditější prostředí. Nepropadejte panice, že musíte jíst jen zásadotvorné suroviny. Vše je třeba mít v harmonii. Pak vás třeba nebude trápit alergie, migréna, deprese, celulitida či nadváha. A hlavně už se nebudete tvářit tak kysele!