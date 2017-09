Sloupek Pavla Maurera: Máte vši

Už jste někdy měli vši? Naše děti je jednou přinesly domů ze školky a za chvíli jsme se drbali všichni. A teď si přestavte, že třeba lososi mají také vši – v poslední době je velmi často napadá veš mořská. Jenže ryby nemají ruce, aby se mohly poškrábat, a ploutví si na hřbet nedosáhnou. Těžko se jich zbavují.

Tahle mořská veš se především v lososích farmách rychle množí, lososi – nejoblíbenější rybí maso na světě – jsou nemocní a taky jsou v nebezpečí, protože veš je může i zabít. Co tam ta veš vlastně dělá? No, moc hezky si žije, protože lososi se ve farmách nechovají jako ve volné přírodě: méně plavou, jsou tlustí, mají málo životního prostoru a na jeden metr krychlový vody jich je tolik, že veš může snadno přeskakovat z jednoho tlouštíka na druhého.



V rybí farmě chybí přirození „vší nepřátelé“, kteří ji v neohraničeném moři snadno zlikvidují, nebo losos té vši prostě někam uplave, protože v širém moři je silný a hbitý. V rybích farmách je narušena přírodní rovnováha. Tu jsme my lidé zničili, protože chceme víc lososů, i když jsou slabí, náchylní k nemocem, vším a všemu! A tak to jde pořád dokola – a já nikde nevidím konec toho devastování přírodních zdrojů.

Snad že bychom se přestali cpát růžovoučkým chutným losůskem, který má skvělé omega-3 mastné kyseliny nezbytné pro náš organismus? Možná by stačilo méně plýtvat a méně drancovat vše, co se dá zpeněžit, a trochu myslet na budoucnost, na naše potomky. Oni si také chtějí ochutnat zdravého lososa. Aspoň příštích 50 let. Nebo ještě déle?