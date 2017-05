Sloupek Pavla Maurera: Star Wars útočí z talíře

Tak nám ministerstvo zdravotnictví zakázalo hrdiny z nejslavnější sci-fi filmové série všech dob Hvězdné války! Jde o nebezpečný výrobek – totiž třídílnou keramickou snídaňovou sadu obsahující talíř, hrnek a misku s dekorem motivů ze Star Wars. Celá vnitřní strana talíře je pokryta podobiznami hrdinů a vojáků Impéria. Sada je balena v barevné papírové skládačce s vyobrazením postavy hrdiny Kylo Rena ze Star Wars.

Na obalu se nacházejí cizojazyčné texty identifikující výrobek a různé číselné kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“), piktogram vyjadřující vhodnost výrobku k použití v mikrovlnné troubě (symbol mikrovlnné trouby) a piktogram výrobku vhodného do myčky. Na dolepené etiketě se pak nacházejí údaje, odkud k nám tyhle Hvězdné války přiletěly: Made in China. Naše kontrolní orgány však nedbaly na popularitu největšího amerického trháku ani na prapodivnou gigantičnost čínské ekonomiky a na talířích našly uvolňující se kadmium v takovém rozsahu, že by mohlo vážně ohrozit zdraví lidí, a ještě nějaké další drobné nedostatky neodpovídající zákonným normám.

Asi další toxická svinstva. Co z toho plyne? Star Wars jsou, byly a asi i dlouho budou jedním z nejúžasnějších vědecko-fantastických thrillerů na světě. Mimochodem na další díly této série čekají vždy napjatě miliony příznivců z celé naší planety. Současně si myslím, že v tom tichém obdivu je možná nemusíme mít za každou cenu i na svém snídaňovém servisu (zvláště pak trochu „otráveném“), ale stačí, když je budeme obdivovat v kině nebo na nějakém jiném – zdraví nezávadném – nosiči.