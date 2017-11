Sloupek Pavla Maurera: Trhy

S farmářskými trhy se „roztrhl pytel“! Zvláště ve velkých městech je to unikátní příležitost podívat se osobně do tváře člověku, který vypěstoval mrkev nebo vychoval slepice vlastníma rukama na vlastním statku a moc dobře ví, co prodává. Tedy… ve většině případů.

Všichni, co jsme populární farmářské trhy navštívili, jsme zažili i nějaké ty překupníčky, kteří se tam záludně prosmýkli a tváří se, že mají prsty od půdy, jenže nabízejí ještě horší šunt než supermarkety. Také jsem párkrát naletěl! Teď už si dávám velký pozor a hledám ověřené tváře farmářů, kteří nikdy nezklamou.



V Holešovicích teď třeba vznikl malý trh, který má ve vínku, že se tu nepoužívají jednorázové obaly. Jemně tu nutí zákazníky, aby přišli s vlastní taškou či košíkem. To je moc dobré a ještě lepší je, že atmosféra je na tomto nevelkém trhu velmi přátelská, a to nejen mezi zákazníky a farmáři, kteří jsou tu kvůli obchodu.



Jakoby mimoděk tu vzniká malá, náhodně sestavená komunita lidí, kteří se netlačí, nepředbíhají ve frontě, naopak si vzájemně doporučují, co stojí za ochutnání, dělí se o své zkušenosti. Farmáři vám půjčí sklenku na burčák bez zálohy a věří, že ji vrátíte, dají ochutnat sýr, ajvar či čokoládu. Nikdo se nepředvádí a skoro bych řekl, že nákup na tomhle sobotním trhu se stává společenskou záležitostí, která alespoň na chvilku stmeluje miniaturní partičku, jež chce jíst, pít a také žít v klidu a dobré atmosféře. Více takových trhů a méně těch podvodníčků, co vám podsouvají zaručenou biofarmovanou cibuli, kterou na trhy tajně propašovali z výprodeje u polských hranic.