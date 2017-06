Sloupek Pavla Maurera: Vařím „bohům“

Mnohý kuchař či číšník se holedbá, pro jakou celebritu kdy ve své kariéře vařil či servíroval. Každý asi chce aspoň jednou v životě „obsluhovat anglického krále“, přinést pivo Johnnymu Deppovi nebo přichystat státní oběd pro Putina s Trumpem.

Mimochodem, mluvil jsem s Čechem, který vařil mnoho let jako rodinný – domácí kuchař pro Trampovy, když měl dnešní prezident ještě za manželku naši lyžařku a modelku Ivanu Zelníčkovou (Trumpovou). Česká kuchyně byla z těchto důvodů na talíři díky původu Ivanky docela často.

Někteří kuchaři jednou v životě zamíchali polévku pro Rolling Stones, aniž by tušili, zda to kapela vůbec ochutnala. Ale jsou na to hrdí! Co se týká třeba Madonny, ta sice u nás v Praze jedla v jednom 5* hotelu, ale všechny suroviny si přivezla s sebou z USA a pila jen třikrát prověřenou vodu z bůhvíjakého pramene.

Většina světových hvězd velmi obezřetně vybírá, kde a co bude jíst. Konečně – tím, že hodně cestují, vystavují se samozřejmě jistému nebezpečí, že se v každé zemi budou kuchtíci snažit ze všech sil udělat jim pomyšlení a budou se hlavně chtít pochlubit lokálními specialitkami. To ale nemusí dopadnout dobře. Oč více se člověk snaží, o to hůře to mnohdy dopadne!

Další český kuchař mi zase onehdy šeptal, že vařil desítkám světových celebrit v nenápadné hospůdce poblíž domu Václava Havla. Důvod byl jednoduchý – prezident tam chodil už jako disident a ani ve funkci nejvyšší nezměnil svůj vztah ke „své“ oblíbené restauraci. Vodil tam ty největší hvězdy světa, které se za Havlem po sametové revoluci trousily ostošest.

Vařit pro vrcholné jedince naší planety je někdy velká potíž, velký stres a někdy je to naopak jednoduché jako facka. Záleží na situaci a osobě. A koneckonců, kdo je dnes větší celebrita? Jamie Oliver, papež, nebo Barack Obama? Kdo ví?