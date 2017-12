Sloupek Terezie Kašparovské: Napečeno! Díky politikům

Jak se těšíte na Vánoce? Já musím přiznat, že hodně. Nevím, jestli je to tím, že letos všude kolem nás vypuklo vánoční šílenství o hodně dřív, nebo jsem prostě v jiné náladě. Těším se ale víc než jindy. Méně si připouštím stres a také jsem se pod tlakem okolí rozhodla přípravy na Vánoce pro svou rodinu zahájit dřív. Takže už mám třeba kompletně napečeno dvanáct druhů cukroví. Přiznávám to, přestože jsem za to už sklidila pár nenávistných pohledů.



Mohou za to politici a povolební situace. U pečení titěrného vánočního cukroví jsem vlastně odpočívala a vypínala hlavu poté, co jsem pročítala výstupy ze všech jednání a snažila se psát scénáře na Partii. Během ustavující schůze Poslanecké sněmovny a nekonečných debat o mandátovém a imunitním výboru vznikly naše linecké, perníčky a išelské dortíčky. Měla bych vlastně poslancům poděkovat. Tuto neděli ale začíná advent a Partie má prázdniny.



I letos jsme se rozhodli dopřát politikům, nám i vám od politických debat odpočinek. Budeme se na vás opět těšit po Novém roce, v neděli 7. ledna. Neodvažuji se odhadovat, kam až povolební vyjednávání o nové vládě dosáhnou, kam až se česká politická scéna posune. Každopádně se uvidíme v těsném dosahu dalších voleb – prezidentských, které v lednu uchvátí velkou část politické pozornosti. Budu se na vás těšit! Přeji vám, milí čtenáři, abyste si letošní Vánoce užili ve společnosti svých nejbližších, ve zdraví a pohodě. Na shledanou v novém roce 2018!