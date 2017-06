Sloupek Terezie Kašparovské: Nejsilnější vládní strana zažívá těžkou dobu

Premiér Bohuslav Sobotka odchází po šesti letech z čela strany. Není to neočekávané, přesto je to ale překvapivé. Stejně jako řešení, které strana čtyři měsíce před nejdůležitějšími volbami zvolila. Sobotka zůstane v čele vlády, stranu do voleb povede Lubomír Zaorálek, Milan Chovanec povede stranu. Začalo se tomu říkat triumvirát. Ve starém Římě to bylo spojení tří mocných politických nebo vojenských vůdců. Bude ale tento systém fungovat v ČSSD v době rychle padajících volebních preferencí? Stane se touto změnou pro voliče srozumitelná? Otázky pro jejího nového předsedu.

Ve studiu s ním bude sedět Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09 a STAN. Ne náhodou. Vláda tento týden řekla NE povinným unijním kvótám na přerozdělování migrantů. Evropská komise už oznámila, že s námi stejně jako s Polskem a Maďarskem zahájí řízení, na jehož konci nás může čekat trest. Vláda nechce couvnout ani teď, migranty podle platných kvót přijmout nechce. Tvrdí, že systém nefunguje a argumentuje čísly. Zatím se podle tohoto systému povedlo přerozdělit jen 19 tisíc ze 160 tisíc migrantů, kteří do Evropy přišli.

A také se obou politiků budu ptát na pravidla pro držení zbraní. Na toto téma jste mohli diskutovat i na facebookovém profilu Zpráv televize Prima v pořadu Názory bez cenzury. Téma vás zaujalo, bude zajímavé poslechnout si názory obou politiků. Evropská unie pravidla zpřísnila, aby se omezil černý trh se zbraněmi a teroristé k nim neměli přístup. Ministr vnitra Chovanec o nařízení mluví jako o nesmyslu, který zločinci nijak nepocítí a potrestá pouze slušné občany. Europoslanec Jiří Pospíšil je trochu zdrženlivější, ale zároveň podporuje žalobu, které ministerstvo chystá. Jak dopadne tento boj s Evropou?

Partie na Primě začíná v neděli v 11 hodin. Budu ráda, když se budete dívat.