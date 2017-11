Sloupek Tomáše Hauptvogela: Hlas lidu

Dlouho jsem přemýšlel, jak dnešní sloupek uchopím. Samozřejmě se nabízí zamyšlení nad volbami. To ale úplně nechci, protože bych mohl do textu propsat svůj politický názor, a to bych opravdu nerad. Jako moderátor politického pořadu musím a chci „pískat rovinu“, zároveň vám nechci podsouvat svůj pohled na politiku.

Před těmito volbami jsem se ale poměrně dost zajímal o názory ostatních lidí v mém širším okolí. S kolegy nebo rodinou se o politice tak nějak bavíme normálně a jejich názory znám. Zajímali mě proto lidé mimo mou sociální bublinu. Otázku: „Koho budeš volit?“ jsem asi nikdy nevyslovil, protože mi přijde velmi intimní. Když už ale téma někdo otevřel třeba v hospodě, proč se nedozvědět víc? Takže když už někdo prohlašoval, že bude volit „Losnu, nebo Mažňáka“, položil jsem mu dotaz: Proč? Po několikatýdenním sociologickém průzkumu docela chápu výsledky voleb. Snad nikdo, s kým jsem mluvil, nečetl volební program. Například mi jeden člověk říkal, koho bude volit, a odůvodnil to tím, že mu tento politik vždy do druhého dne odpoví na Facebooku! Jeden příklad za všechny.

Stejně tak měli lidé jasno, koho rozhodně volit nebudou. Argumenty byly podobné. Třeba: Nebudu volit XY, protože krade! Politik, jehož jméno padlo, nebyl nikdy obviněn, stíhán ani souzen. Ale podle hlasu lidu krade, a basta. Volby můj průzkum dost potvrdily. Jde jen a jen o lídra. Takže až budou politici řešit, proč ve volbách získali, kolik získali, tak ať se zeptají v hospodách, ve vlacích, v metru... No, a v neděli se rozhodně podívám na Partii na Primě. Ve studiu budou totiž lídři, kteří ve volbách dovedli své strany na druhé a třetí místo – Petr Fiala a Ivan Bartoš. Jenže teď už bych se mohl pustit na tenký led a začít komentovat povolební vyjednávání, a to opravdu nechci.