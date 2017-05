Sloupek Tomáše Hauptvogela: Proč?

Tak nějak si při pohledu na českou politickou scénu říkám, co se to tady děje? Nevím, jestli jsem už náhodou nezapomněl, že se podobně vyhrocovala atmosféra v politice i před jinými volbami.

Mám ale pocit, že právě zažíváme něco nového, zatím nepoznaného, zato však velmi intenzivního. Velmi často si v těchto dnech vybavím slova Jiřího Nováka. Muže, který pořizuje stenozáznamy v Poslanecké sněmovně od roku 1952.

V rozhovoru s Lucií Výbornou nedávno prohlásil: V posledních pěti letech se myšlenková a ideová diference mění v osobní averzi.“ A tak si říkám, vede tato „osobní averze“, vyhrocování diskusí a celkové politické atmosféry ke zlepšení života v naší zemi? Vždyť to by měla být hlavní pracovní náplň těch, kteří jsou placeni z našich daní. Ne se hádat a věcnou debatu přetahovat až do „osobní averze“.

Je to škoda, je mi to líto a musím dodat, že je mi úplně jedno, zda za tyto „osobní averze“ může pan X, nebo Y. Jména Petr nebo Pavel jsem použít nechtěl, abych někoho neurazil. Nerad bych se totiž dostal na seznam novinářů, kteří by měli být třeba zlikvidováni, tak jak navrhoval prezident Miloš Zeman při návštěvě Číny.

Prý to pronesl v žertu. No, já jsem se nesmál a nevím ani o nikom z kolegů. Prostě jen další „osobní averze“. Vzhledem k posledním událostem na české politické scéně jsem moc rád, že v neděli na Primě budou hosty tradiční Partie Lubomír Zaorálek, ministr zahraničí, za ČSSD a Marek Ženíšek, první místopředseda opoziční TOP 09. Docela se těším, až mi pánové osvětlí svůj úhel pohledu a rozklíčují to, nad čím jen většina z nás kroutí hlavou.

Tak si udělejte a čas a podívejte se. Volby už se opravdu blíží. Začínáme v 11 hodin dopoledne na Primě.