Sloupek Vlastimila Vondrušky: O vlcích a ovcích

Zdá se mi, že se bruselští vládcové chovají stejně jako onen přihlouplý generál v jisté satiře, když svým vojákům v obležené pevnosti slibuje, že ji uhájí, i kdyby měli oni všichni zemřít.



Jsem už alergický, když se po každém masakru nevinných lidí objevují nabubřelá politická prohlášení, že se nenecháme zastrašit a rozdělit. Strach je přece přirozený instinkt a všechny bytosti jej dostaly do vínku, aby se dokázaly bránit.



Je nesmysl tvrdit, že nás teroristé chtějí rozdělit. Oni nás chtějí vybít. Když už cítí evropské elity obsedantní nutnost být multikulturní, buďme multikulturní s pravoslavím, judaismem, budhismem, hinduismem. Stoupenci těchto náboženství nás nevraždí. Ale existuje jisté náboženství, které je zjevně neslučitelné s našimi hodnotami.

Pokud ovčák přivede vlka ke stádu ovcí a laskavě mu vysvětlí, že ty ovce jsou hodné a nemá jim ubližovat a má raději žrát trávu, vlk ihned, jakmile ho ovčák pustí ze řetězu, nějakou zadáví, protože je šelma a má to prostě v genech. Vlk prostě nemá ve stádu ovcí co dělat. A pokud mi teď stoupenci multikulturního soužití vlků a ovcí vytknou, že jsem xenofobní, možná i rasista (i když tenhle pojem znamená něco jiného!), pak jim doporučuji si představit, jak by jim na tuhle výtku odpověděly oběti vlků.

Ovce obvykle vydrží hodně a nejsou většinou schopné se bránit, jenže od toho mají ovčáka a hlídací psy. Ač jsem ateista, modlím se, aby se rychle objevil rozumný ovčák.