Slovanská epopej se vrací. Kam dají obrazy?

Slovanská epopej Mucha maloval Slovanskou epopej na zámku Zbiroh od roku 1910 celkem 18 let.

Majitelem dvacítky obrazů je od roku 1928 Praha, které Mucha obrazy daroval. Tvoří ji dvacet obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami. Epopej v minulosti hodně putovala, cesta do Tokia není první. Od roku 1963 do roku 2012 byla Epopej instalována na zámku v Moravském Krumlově.