Slovo podnikatel už nevadí

Sbíráte data všech firem, nebo jen těch, které oslovíte pro spolupráci?

Ke všem podnikatelským subjektům z různých veřejně dostupných zdrojů. V databázích máme data o více než 2,1 milionu živnostníků a 461 tisících firmách. Navíc každoročně kontaktujeme zhruba dvacet tisíc společností, u kterých data ověřujeme i telefonicky s cílem získat další informace. Díky partnerství s Dun & Bradstreet mohou mít naši klienti přístup k více než 270 milionům subjektů z celého světa.



Kolik firem je vašimi klienty v Česku a kolik je taková služba stojí?

V Česku a na Slovensku máme zhruba 30 tisíc zákazníků. Ceny jsou závislé na typu služby nebo produktu a pohybují se od několika tisíc korun ročně za certifikace nebo prověření menšího množství firem, přes desítky tisíc korun za různé databázové produkty, až po statisíce ročně za realizaci individuálních řešení na míru.



Bisnode působí v dalších 17 zemích světa. Dá se říci, v čem je chování českých byznysmenů jiné?

Ve srovnání se západní Evropou vyčníváme ve velkém množství podnikatelů – fyzických osob. Ve statutárních orgánech českých firem, stejně jako mezi vlastníky, je výrazně menší podíl žen než mužů než na západ od našich hranic. Také sledujeme velmi nízkou ochotu českých firem včetně těch, které jsou součástí nadnárodních korporací, o sobě poskytovat jakékoliv informace. Na rozdíl od vyspělejších ekonomik u nás stále neplatí, že čím víc informací o firmě, tím větší množství získaných zakázek. Stejně tak české firmy výrazně pokulhávají a podceňují systematické prověřování obchodních partnerů, ačkoliv v této oblasti v posledních letech dochází ke zlepšení.



Dlouhé roky jste působil na manažerských pozicích firem v Česku i světě. Naposledy až v Singapuru. Jak na vás osobně působí rozdíly podnikání u nás a ve světě?

V Singapuru jsem měl na starosti celý region ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie – pozn. red.), kde jsou rozdíly daleko větší než v Evropě. Například úroveň korupce je ve srovnání s Českem nesrovnatelná, nicméně ve srovnání se Skandinávií jsme pořád pozadu. U nás mi vadí, jak stát v posledních letech přistupuje k malým a středním podnikatelům a klientelismus. Jinak jsem ale rád, že se slovo podnikatel v našem slovníku již tolik nejeví jako pejorativní a společnost začíná chápat, že podnikání je motorem ekonomiky a je za ním v drtivé většině tvrdá práce.



Váš cíl ve firmě je nyní zaměřit se na zpracování BigData, tedy velkého objemu dat. Co si pod tím má laik představit?

Primárně si laik může představit, že mu pomůžeme pomocí dat a chytré analytiky vyřešit jeho otázky o jeho podnikatelském okolí, jeho dodavatelích, zákaznících či mu nalezneme nové klienty či partnery. Zároveň mu zjednodušíme rozhodovací proces či mu poskytneme detailní trendy, co se mu ve firmě děje. Máme nástroje, analytiky i data pro to, aby informace z jeho či dostupných dat získal.



Nabíráte nové lidi? Koho hledáte a proč pracovat zrovna pro vás?

Ano, protože rosteme, a to jak kompetenčně, tak v šíři portfolia, a tak hledáme primárně nové obchodníky, specialisty a projektové manažery. A proč pracovat u nás? Šikovným lidem nabízíme vysoké výdělky, obrovský prostor pro seberealizaci, možnost kariérního růstu, zajímavé produkty a služby. Data jsou a budou a je to velmi perspektivní obor. Samozřejmostí jsou rozsáhlé zaměstnanecké benefity, pohodový a vysoce profesionální tým lidí, který preferuje neformální přístup. Bisnode je navíc jedničkou na trhu s mezinárodním zázemím a know-how.