Smíchovský plech dořinčel

Od osmdesátých let přes něj každý den projížděly stovky autobusů, přesto se dočkal nového krytu teprve včera. Ústí do šachty kolektoru, nacházející se hned vedle zastávky autobusů na Smíchovském nádraží, bylo mezi cestujícími nechvalně proslulé kvůli nepříjemnému řinčení, které improvizovaný poklop – nedbale položený kus plechu – vydával při každém přejetí kol.



Podle Petra Froulíka z firmy Doubravská stavební, která dostala opravu na starost od dopravního podniku, by měl být s dozněním sbíječek dělníků s nepříjemnými zvuky u zastávky konec.



„Během středy ještě musí zatvrdnout rychlobeton, ale pak už bude vše, jak má být. Železobetonový kryt jsme vyměnili za litinový, podobně jako jsme učinili u poklopu na opačné straně u tramvajových kolejí. Ten byl možná ještě v havarijnějším stavu, sice neřinčel, ale zato byl nebezpečně promáčknutý do země,“ řekl Froulík deníku Metro, jehož redaktor si včerejší opravu přišel prohlédnout osobně.



O nepovedeném plechovém řešení deník Metro čtenáře informoval již začátkem prosince 2016. Plech tehdy lekal nejen kolemjdoucí, ale i samotné řidiče autobusů, kteří si na něj marně stěžovali. Poté co se k díře zprvu nehlásila ani Technická správa komunikací, ani městská část či Pražské vodovody a kanalizace, se k její správě v únoru nakonec přihlásil právě dopravní podnik. Jeho mluvčí Aneta Řehková tehdy přislíbila, že se poklop dočká trvalé opravy nejpozději do konce května. Slib se však nepodařilo dodržet.



„Nechci nikoho napadat, ale je jasné, že došlo k několika chybám. Předně šlo snadno celou věc nahlásit jako havarijní opravu, což by znamenalo, že by se vše vyřešilo v řádu dnů. Potíž byla také v tom, že dopravní podnik sice opravu přislíbil, celkové papírování a shánění stavebního povolení ale nechal na nás,“ kroutí hlavou Froulík, zatímco do odkryté díry nahlížejí přes zátaras kolemjdoucí.



Sehnat povolení pro opravu ústí šachty kabelovodu či kolektoru, jaký se nachází na Smíchově, není podle Froulíka žádná legrace. Kvůli povolení byl během posledních měsíců dvakrát na magistrátu a třikrát na Technické správě komunikací. Ta se totiž na opravu poklopu dívá ze zákona stejně jako třeba na kopání dvoumetrové díry. „Nakonec jsme sem na poslední měsíce z vlastní iniciativy nainstalovali tišší provizorní poklop,“ vysvětluje Froulík. Podle něj firma jednala na vlastní pěst, šlo o vstřícný krok vůči dopravnímu podniku.