Smlouvy dodavatelů energie jsou džungle, říkají lidé

Když lidem dorazí vyúčtování za plyn a elektřinu, při pohledu na cifry mají většinou vztek. Ačkoliv ale na ceny brblá řada z nás, málokdo se odhodlá k činům. Za poslední tři roky změnilo dodavatele jen zhruba 20 procent domácností.

Srovnání cen energií ve střední Evropě Za plyn si Češi ve srovnání se Slováky, Poláky i Němci o dost připlatí. V případě elektřiny jsou rozdíly menší.

Pražská domácnost, která používá plyn pouze na vaření a­ má spotřebu 1,5 MWh ročně, utratí za plyn 2904 korun ročně, bratislavská v přepočtu jen 992 korun. Dobře jsou na tom i polské domácnosti s nízkou spotřebou, které za plyn na vaření zaplatí 1805 korun ročně. V Berlíně za stejné množství odebraného plynu zaplatí o 800 korun méně než v Praze, to je 2078 korun. Závidět nemusíme Rakušanům. Vídeňská domácnost, která na plynu pouze vaří, za něj ročně zaplatí v přepočtu 3622 korun. V případě elektřiny se české ceny podobají těm rakouským, lépe jsou na tom opět Slováci a Poláci, alespoň v případě domácností s nižší spotřebou 2,5 MWh ročně. V české metropoli zaplatí domácnost s ­touto spotřebou za elektřinu 10 972 korun, ve Varšavě 8812 korun a v Bratislavě 9493 korun. Nejvyšší ceny jsou v Německu, ročně tu platí až 14 866 korun.

„Lidé si často řeknou, že jim to papírování za to nestojí, že by vlastně ve finále ušetřili jen málo,“ říká Lukáš Zelený ze spotřebitelského sdružení dTest. Tato nezisková organizace včera představila tři průzkumy o energetickém trhu.



Z nich mimo jiné vyplývá, že každý desátý Čech se bojí, že kdyby od svého dodavatele utekl, musel by platit pokutu za předčasné ukončení smlouvy. Když se ale dTest ptal lidí, zda mají takovou pokutu ve smlouvě, skoro polovina nedokázala na tuto otázku odpovědět. „Nepřehlednost smluv je asi největší problém,“ potvrzuje Zelený.

„Lidé si dokonce myslí, že energetické společnosti naschvál dělají smlouvy složité,“ říká Zelený. „Někteří také mají pocit, že dodavatel je jejich nepřítel a že jim doslova hází klacky pod nohy,“ dodává a hned jmenuje příklad: „Pokud si lidé chtějí například po telefonu zjistit, na jak dlouho mají smlouvu a zda by platili za změnu dodavatele pokutu, tak se dodavatel vyhne odpovědi a odkáže zákazníka na smlouvu a ­obchodní podmínky v ní.“

Podle dTestu by měli dodavatelé energie na vyúčtování uvádět kromě částky i dobu trvání smlouvy. S tím souhlasí i Energetický regulační úřad (ERÚ) a před několika dny vydal nový etický kodex. Součástí těchto předpisů je právě i požadavek, aby obchodníci uváděli na vyúčtováních i datum ukončení smlouvy, přestože jim to zákon nenařizuje. „Je to otázka slušnosti a­ vstřícného přístupu ke spotřebitelům. Navíc to není nic neobvyklého, protože některé společnosti, které působí v­ Česku i v zahraničí, tuto praxi za hranicemi dávno zavedly,“ říká předsedkyně ERÚ Alena Vitásková.

Ovšem taková data nemusí dodavatelé uvádět. Zatím kodex dodržují jen čtyři společnosti, a to ty menší. „Velcí dodavatelé většinou nechtějí, aby informace o době trvání smlouvy byla tolik na očích,“ všímá si Zelený.

Jak se přihlásit do aukce Na internetové adrese Chcivyhodnejsienergie.cz se registrujete a čekáte, až vám dorazí po aukci nabídka.

Aukce se koná ve čtvrtek. Přihlášení do ní je však nutné do 15. února. Podle Asociace nezávislých dodavatelů energií ale při aukci nemusí domácnost získat nejlepší cenu. Aukce se totiž zúčastní jen někteří dodavatelé. Ale účast v aukci je pro domácnosti nezávazná a zdarma.



Levnější elektřina a plyn. Aukce energií bude ve čtvrtek

Za necelý týden se dodavatelé energií poperou o tisíce nových zákazníků. Již podruhé se koná aukce s ­názvem „Chci výhodnější energie“. Do té se přihlásí domácnosti, které chtějí ušetřit. Loni jich bylo přes 60 tisíc.

Pro dodavatele energií je toto množství nových zákazníků zajímavé, a ­tak je v aukci budou chtít získat tím, že jim nabídnou co nejlevnější tarif. V prvním ročníku nakonec změnilo dodavatele téměř 20 tisíc domácností. Jejich průměrná roční úspora byla 2883 korun v případě elektřiny a­ 8707 korun v případě plynu.