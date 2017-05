Snazší oddlužení spadne pod stůl

Nápad ministerstva spravedlnosti Dlužník by podle návrhu přišel o majetek s výjimkou běžného vybavení domácnosti. Výtěžek z prodeje by si rozdělili věřitelé.



Dlužník by pak několik let musel vydělávat maximum, co zvládne, a na živobytí by si nechával jen pár tisíc.



Délka oddlužení by závisela na tom, jakou část pohledávek dlužník zaplatí. Pokud polovinu, trvalo by oddlužení tři roky. Když splatí 30 procent, šlo by o pět let. A v případě, že se mu nepodaří uhradit ani oněch 30 procent, dluhů by se zbavil až za sedm let. Tedy v případě, pokud by pro to udělal maximum. Na to by dohlédl insolvenční správce.



V Česku je ročně podáno 25 tisíc návrhů na osobní bankrot. Dvě stě tisíc lidí je v pozici, kdy nejsou schopni splácet závazky, ale za dnešních podmínek na oddlužení nedosáhnou.