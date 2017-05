Snydera zastavila sebevražda jeho dcery. Film Liga spravedlnosti nedokončí

Týmovku Supermana, Batmana, Flashe a dalších komiksových superhrdinů ze světa vydavatelství DC měl dovést postprodukčními kličkami až k listopadové filmové premiéře, teď od rozdělané práce odchází.

Úspěch Ligy spravedlnosti Ve studiu Warner Bros. panuje nervozita, zdatýmovka, nově pod taktovkouJosseWhedona, vydělá dost peněz.

- Hollywoodský zdroj, který odhalil velké přetáčky již u projektu Rogue One: Star Wars Story, tvrdí, že už se Liga před kamery vracela v březnu, což vyústilo mimo jiné v odsun premiéry dalšího snímku Aquaman z července 2018 až na prosinec 2018. Teď se ale vyráží na plac znovu a­ údajně má jít o velký zásah. - Nově angažovaný Whedon byl českým fanouškům znám dávno před Avengers. Je totiž také duchovním otcem seriálové hrdinky Buffy, přemožitelky upírů.

Režisérovi Zacku Snyderovi překazila jeho doposud úspěšné komiksové tažení rodinná tragédie. V březnu totiž spáchala jeho 20letá dcera Autumn sebevraždu. Zdrcený otec se po dvou měsících utajování celé události rozhodl s ­projektem rozloučit. Nahradit ho má režisér obou konkurenčních komiksových týmovek od Marvelu, režisér Avengers Joss Whedon.



„Celkem hlasitě jsme volali po Snyderově odchodu od superhrdinů, takhle jsme si ho ale rozhodně nepředstavovali. Snad se rodina s celou tragédií v rámci možností co nejdřív vyrovná,“ uvedl český fanouškovský server Moviezone, který Snyderovo režisérské vedení nepovažoval za příliš šťastné.

Volba na Josse Whedona nepadla ze strany filmového studia Warner Bros. jen díky úspěchům konkurenčních týmovek Iron Mana, Kapitána Ameriky a dalších. Režisér se totiž nedávno upsal studiu pro jiný snímek ze světa Batmana a Supermana, plánovaný film Batgirl.

„Whedon se účastnil již projekce pracovní verze Ligy spravedlnosti a spolu se Snyderem dopisoval několik nových scén, takže už má s látkou zkušenosti. Jeho práce nemá být příliš zásadní, což je na druhou stranu škoda, protože by sérii mohl přinést trochu zdravého popichování mezi postavami, jehož je mistrem,“ řekl deníku Metro redaktor serveru TVzone Milan Rozšafný.

Odchod Zacka Snydera není pro Warnery žádnou maličkostí, ale jde o krok, který může způsobit či naopak zhatit miliardové tržby. Režisér již pro studio natočil snímky 300: Bitva u Thermopyl, Watchmen, Muž z oceli a­ Batman versus Superman. Studio s­ ním do budoucna počítalo také jako s režisérem pokračování Ligy spravedlnosti, které na první díl mělo bezprostředně navazovat. „Komiksové filmy od DC se vždy alespoň na oko snažily co nejvíce odlišit od těch marvelovských. Větší zapojení Whedona v dalším pokračování Ligy by znamenalo tuhle image popřít,“ vysvětluje Rozšafný.

Liga spravedlnosti dorazí do českých kin podle původního plánu, tedy letos 16. listopadu. Jejími hlavními tahouny jsou nyní kromě Whedona také herec a režisér Ben Affleck v roli Batmana, Henry Cavill v roli Supermana či izraelská hvězda Gal Gadot v ­roli Wonder Woman.

Ta se divákům řádně ukáže ještě před tímto datem. Její sólový snímek Wonder Woman, který má v Česku premiéru začátkem června, nám totiž předvede princeznu Amazonek Dianu v bojích první světové války. Má jít v pořadí o čtvrtý snímek v­ řadě z uceleného filmového vesmíru DC.