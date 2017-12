Spadlou lávku uklidí za 13 dní, pontonový most ji nenahradí

O kusy propadlého můstku v Troji se nyní stará soukromá firma. Technická správa komunikací staveniště předala společnosti Strabag, jejíž zaměstnanci začali s úklidem trosek na břehu Císařského ostrova. Poté se podle zástupce firmy Karel Frankota přesunou na trojskou stranu.



„Začneme na Císařském ostrově stabilizací pilíře, který je nakloněn směrem k podpěře jedna. Po stabilizaci sloupu, na kterém jsou zavěšeny zbytky nosné konstrukce, začneme lávku postupně rozebírat. Nejdřív sundáme část, která je zlomená u hlavy pilíře směrem k vodě. Potom sundáme část zlomenou směrem k opěře jedna,“ popsal postup Frankota.



Na trojském břehu budou práce podstatně náročnější, neboť ve Vltavě tam leží větší kus zřícené lávky. Po vytažení všech kusů je dělníci převezou na parkoviště vedle betonárky v Troji, kde je bude zkoumat soudní znalec. Demontáž by měla trvat zhruba třináct dní, pokud se ji znalci nerozhodnou přerušit. Náklady nemají přesáhnout deset milionů korun.



Lávka v Černošicích Můstek přes Berounku mezi Černošicemi a pražskými Lipenci byl z bezpečnostních důvodů uzavřen.



Pražský magistrát zadal zpracování aktuálního posudku, podle kterého bude rozhodnuto o dalších krocích.



Starosta městské části Praha-Lipence Michal Popek s uzavřením lávky nesouhlasí. Podle něj Praha od Černošic převzala lávku do majetku teprve nedávno, navíc byla letos v létě částečně opravena.



Ačkoliv se po sobotním zřícení lávky spekulovalo o tom, že by ji mohl v budoucnu nahradit pontonový most, podle vyjádření náměstka pražské primátorky Petra Dolínka to není možné. „Pontonový most lze ze zákona použít pouze v případě živelních katastrof,“ vysvětluje Dolínek, podle kterého magistrát chce na místě zavést co nejrychleji přívoz. Magistrát spolu se zástupci radnice Prahy 7, Státních hmotných rezerv a armády v současnosti hledají technické řešení pro dočasné přemostění Vltavy, které by mohlo být postaveno během čtyř až pěti měsíců. Problém je v tom, že Trojská lávka určená pro pěší a cyklisty nikdy nebyla zahrnuta v územním plánu hlavního města. To podle Dolínka znamená, že pro postavení nové lávky musí dojít ke změně územního plánu. Institut plánování a rozvoje včera proto podle něj odeslal návrh na změny územního plánu pro zřízení dvou lávek. „Jedna je tato lávka, druhá je ta, co plánuje institut ve studii o Císařském ostrově níže po proudu,“ dodává Dolínek.



Změnit územní plán nebude legrace. Podle posledních odhadů potrvá změna zhruba rok, mezitím chce město vypsat architektonickou soutěž. Nová lávka bude muset splňovat přísná kritéria například kvůli hrozbě povodní, bude tedy podle Dolínka zhruba o osmdesát centimetrů až metr výš než předchozí stavba z 80. let.