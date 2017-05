Sto let hrají Sparťané na stejném místě

Slavné výhry i řada rekonstrukcí. To je známý stadion na Letné. Přestože klub už dvacet let existoval a dvanáct let působil na nedaleké pláni, stávající místo obsadila Sparta až během 1. světové války.



První zápas na novém hřišti neodehrála Sparta proti Slavii, která působila na Letné hned vedle, ale proti Plzni. „Důvod byl již zcela tradiční a opět malicherný: funkcionáři obou klubů se nedohodli, zda se charitativní utkání ve prospěch Českého srdce, které se staralo o výživu nejchudších, má hrát jako mistrovské, či pouze přátelské,“ uvedl spisovatel Jiří Macků, který předloni vydal knihu Pražská Letná: obdivuhodné sportovní století 1860 – 1960.

Sparta tak vyzvala Plzeň, kterou porazila 3:2. První gól dal na novém stadionu Antonín Janda-Očko. Ohlas v tisku byl ale minimální. Lidová politika přinesla druhý den jen úsporný referát: „A.C. Sparta v. Viktoria Plzeň 3:2 (2:1). Hosté hráli výborně, oporou jejich byl mladičký brankář. Sparta dohrávala s deseti pro poranění Jandovo. Hráno na novém hřišti Sparty.“

O čtyři roky později se klub dočkal na novém hřišti také dřevěné tribuny. Když přestal stadionek vyhovovat zájmu fanoušků, rozhodl klub v roce 1934 o rozšíření kapacity na 45 tisíc diváků. Jenže dřevěná tribuna vyhořela, a tak se o tři roky později vybudovala nová železobetonová. Ta stojí na Letné dosud.

Další velká rekonstrukce proběhla v 60. letech. Nový stadion byl otevřen 7. května 1969 duelem s Austrií Vídeň. Poslední modernizace byla dokončena v roce 1994.

A hrálo se zde také mnoho památných utkání. Například v roce 1983 Sparta na Letné porazila 3:2 Real Madrid. O necelých devět let později také další španělský velkoklub FC Barcelonu 1:0.