Koncerty na netradičních místech. Spectaculare pohladí uši i oči

Netradiční místa pro koncerty Na ledovci

Uznávaný italský skladatel Ludovico Einaudi hrál v Arktidě u pobřeží Svalbard v Norsku - na plovoucím ledu! Jedná se tak o zatím nejsevernější klavírní koncert. Jeho vystoupení, které se konalo v červnu minulého roku, bylo součástí kampaně Greenpeace, které naléhá na vlády zemí, aby ratifikovaly návrh chránit alespoň deset procent oblastí ledového oceánu. To, že tyto oblasti trpí je vidět i na videu, které koncert zaznamenalo - během Einaudiho hraní je vidět, jak padají do vody velké kusy ledu z povrchu ledovce. Na střeše a na ulici

O méně technicky náročné koncerty se postaralo spoustu kapel. Třeba Jefferson Airplane v zimě 1968 hráli na jednom z hotelů v New Yorku, o rok později něco podobného předvedli v Londýně The Beatles. V lednu 2012 Bono Vox z U2, Glen Hansard a Damien Rice vystoupili na charitativní akci na jedné ulici v Dublinu. V továrně na ryby

V neobvyklých místech si libuje islandská kapela Sigur Rós. Ta své fanoušky zve na opuštěné pláně země trpaslíků. Jeden ze svých koncertů také odehráli v opuštěné továrně, kde se zpracovávali ryby ve městě Djupavik. Návštěvníci si mohli užít dokonalé prázdnoty obřích strojů v expanzivní a syrovém rockovém zvuku Sigur Ros. Na Antarktidě

Na Arkatidě v Jižní Shetlandy odehráli svůj koncert 8. prosince 2013 také kapela Mettalica. Tenhle koncert byl speciální i v tom, že byl pro vítěze soutěže, kterou kapela udělala pro antarktické výzkumné pracovníky, kteří obvykle nedostanou mnoho příležitostí zajít na normální koncert své oblíbené metalové kapely. Za polárním kruhem udělali koncert také norští elektronici Royksopp. V moři

Britská bluesová, jazzová a folková zpěvačka, skladatelka a hudebnice, která je původem z Gruzie - Katie Melua se 2. října 2006 zapsala do Guinessovy knihy rekordů. Odehrála nejhlouběji živě odehraný koncert pod mořem, který se kdy konal a to přesně 303 metrů pod hladinou. Koncert se odehrál pod ropnou plošinou u Norska a Katie musela absolvovat důkladný a přísný výcvik v evakuačním transportéru a záchraně lidských životů pod vodou. Z tohoto vystoupení vznikl dokument Katie Melua - Concert Under The Sea. Další zajímavá místa, kde se odehrály koncerty

V roce 2007 ve výšce 35 tisíc stop se odehrál koncert slavného popfunkera Jamiroquai. Tedy přímo na palubě Boeingu 757. Bylo to v rámci jeho vydání komplilace hitů. Až o tři roky tento rekord - tedy nejvýše odehraný koncert - překonal Jame Blunt, který připravil koncert v letadle, které letělo ve výšce 41 tisíc stop. Ve stejném roce, kdy Jamiroquai hráli v Boeingu hráli rockeři The White Stripes v městském autouse ve Winnipegu. V letadle si to v před sedmi lety na palubě Delta Airlines střihl také Kanye West. Češi nezůstávají pozadu. Netradiční koncerty přímo v bytech fanoušků už několik let pořádá rocková kapela Imodium. Koncerty jsou zdarma, ale má to háček. Fanoušci musejí natočit video, a to nejlepší, které vybere sama kapela odmění koncertem. Festivaly na netradičních místech

Norský ambientní mág Biospehere v roce 2006 vystoupil například v Estonsku na Leigo Lake Music Festival, který se konal na místním jezeře, které ozařovaly ohně a kulisy festivalu dělaly hluboké lesy za jezerem. Dalším festival se zajímavou atmosférou je Melt festival v Německu. Koná se v bývalých dolech Ferropolis, také hudba zní ve společnosti obřích těžebných strojů.