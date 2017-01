Další 3 fotografie v galerii Hokejisté, kteří se připravují na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. Archiv Gabriel Staroň , Metro.cz | foto:

Splnili si sen a jedou na mistrovství světa v rybníkovém hokeji

Partička amatérských hokejistů chodí hrát na pražský rybník Šeberák. Bylo jim to ale málo, a tak za tři týdny jedou do Kanady na mistrovství světa v rybníkovém hokeji. „Je to splněný sen,“ říká Gabriel Staroň, jeden z hráčů 1. československé hokejové legie.