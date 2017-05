Spořicím účtům svítá na lepší časy

Popularita spořicích účtů se nejspíš zvýší, bude totiž výhodnější si tam odkládat volné peníze.

„Konec intervencí České národní banky, rostoucí inflace i prognózy vývoje úrokových sazeb jasně značí, že se úroky na spořicích účtech začnou pozvolna hýbat směrem nahoru. Velmi významným impulsem bude případné zvýšení úrokových sazeb Českou národní bankou,“ říká Lukáš Hendrych z auditorské a poradenské sítě BDO. Podle něj rostoucí průměrné úročení na spořicích účtech můžeme očekávat v řádu několika měsíců.



Opatrnější v prognózách je Vladimír Weiss, poradce společnosti Partners. Podle něj je možné, že úroky vzrostou už letos, ale spíš sází na to, že se sazby posunou směrem výše v horizontu tří až pěti let.

„Aktuálně jsou základní sazby od České národní banky rekordně nízko. Z toho důvodu je velmi nízko i většina sazeb na depozitních a úvěrových produktech. Jakmile ale základní sazby vzrostou, pravděpodobně vzrostou sazby na spořicích účtech,“ říká Weiss.

Momentálně je zhodnocení peněz na spořicích účtech v Česku velmi malé. Pohybuje se od 0,2 až do 1,0 procenta ročně. Přesto je podle bank o tyto účty zájem. Lidé je používají jako rezervu.

„Hlavní výhodou spořicích účtů je rychlá dostupnost peněz a to, že peníze jsou ze zákona pojištěny,“ říká Pavla Hávová, mluvčí ČSOB. V Česku existují i účty s vyšším zhodnocením. Lepší úrok lze ale získat jen pro nízké částky nebo tak, že účet klient aktivně využívá.

Například pokud máte u Air Bank běžné konto i spořicí účet, můžete dosáhnout na úrok i jednoho procenta. Podmínka je ale ta, že měsíčně musíte zaplatit pětkrát kartou. Vyšší úrok nabízí i Equa bank. Na sazbu 0,8 procenta dosáhnete pokud váš měsíční příjem na běžném účtu v součtu činí alespoň 10 tisíc korun, nebo měsíčně zaplatíte alespoň třikrát kartou.

ČSOB pro změnu nabízí lepší zúročení peněz v produktu Duo Profit Plus. „Ten v sobě spojuje investice do podílových fondů, nadstandardně úročený spořicí účet a úrazové pojištění. Investice do fondů mají ve střednědobém a delším horizontu potenciál vyššího zhodnocení, k tomu budete mít na spořicím účtu dobře dostupnou a dobře úročenou rezervu,“ říká Hávová z ČSOB.