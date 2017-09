Sportovní svazy chtějí změny. Trápí je komplikované financování

Na dotace čekají od února. Některé české sportovní svazy je stále nemají. Aspoň už jsou ale schválené. Opět.

Tisíce klubů v problémech Ministerstvo školství, mládeže a tělový chovy kvůli aféře spojené s ovlivňováním dotací nevyplatilo peníze, které svazům v dotačním programu rozdělilo v únoru.

Tisíce klubů se tak kvůli nedostatku peněz dostaly do problému. Ministerstvo vypsalo novou výzvu a napsalo svazům, aby do 9. června podaly nové žádosti. Většina z nich to neudělala a reagovala až na druhou výzvu. Peníze v dotačním programu V byly opět rozděleny na konci července a nyní putují na účty. O rozdělování stamilionových dotací měli rozhodovat šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a ministerská náměstkyně Simona Kratochvílová Scházeli se v bytě v centru Prahy, který Pelta pronajal. Tam se podle odposlechů dohadovali o tom, jak rozdělit investiční dotace pro rok 2017. Bylo to ještě před tím, než na ministerstvu školství zasedala expertní komise, která měla o rozdělení dotací rozhodovat. Policie zadržela Peltu a Kratochvílovou v květnu. Následně je obvinila a soud rozhodl o jejich vazbě.

„My máme přislíbeno asi o deset procent peněz méně než loni. Je to na dobré cestě, čekáme je v nejbližších dnech,“ říká pro Metro prezident České lakrosové unie Roman Pokorný.



To Svaz kulturistiky a fitness České republiky už finance dostal, i když méně, než čekal. „Z původně už v únoru avizované částky zhruba 1,7 milionu jsme ve výsledku dostali asi 900 tisíc korun. Peníze přišly až v září,“ uvádí Martin Jebas, předseda ekonomické komise zmíněného svazu.

Například Svaz národní házené nedostal ani korunu. Stejně jako festival Sporťáček. „Paní exministryní Valachovou bylo avizováno, že vše bude vyřešeno do konce srpna. A stále nic. Aktuálně jsme projekt udrželi pouze díky partnerům, příspěvkům měst, krajů a půjček. Máme však velké dluhy vůči našim dodavatelům,“ popisuje situaci ředitel akce Jakub Makalouš.

Podle prezidenta České lakrosové unie by pomohla lepší a jednodušší legislativa. Prvním krokem mají být sportovní rejstříky. Ty mají být podle zákona o podpoře sportu spuštěny od července roku 2018.

„Registry ano, ale je nutné stanovit, co do nich patří. Kromě členské základny se musí brát v potaz technická náročnost sportu a struktura soutěží. Také je potřeba stanovit definici sportovce. Ten by měl hrát pravidelnou soutěž,“ dodává Pokorný. Podle Jebase musí být při rozdělování dotací jasná transparentní pravidla.

Nejdřív do kasy

Jeden a půl miliardy korun odvedla loni Sazka do státního rozpočtu. Dříve odváděla část loterijní daně přímo na podporu sportu přes Český olympijský výbor. To nový loterijní zákon neumožňuje a peníze jdou do státní kasy.