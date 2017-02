Budování přístřešků nám dělá vrásky, říká Maleček, starosta Brna-sever

Jaké projekty jsou v městské části Brno-sever nejzásadnější pro aktuální volební období a jak to momentálně vypadá s jejich realizací?

Klíčové bylo nastavit nově správu obecních bytů. K tomu došlo v průběhu minulého roku, kdy přešla správa bytů přímo pod městskou část. Důležitá je rekonstrukce polikliniky na Lesné, kde se v nejbližším období začne se zateplením vnějšího pláště a úpravou některých vnitřních dispozic budovy.

Důraz klademe také na veřejná prostranství, v loňském roce byl dokončen relaxační park v Husovicích, cyklodráha na Majdalenkách, letos bude realizován veřejný relaxační prostor v Černých Polích. Hodně projektů jsme realizovali z dotačních peněz ve školství, například rekonstrukci topení ZŠ náměstí Republiky v Husovicích, rekonstrukci kotelny na základní škole Janouškova, výměny oken či rekonstrukce zahrad v budovách některých mateřských škol.

Další nás čekají v letošním roce, třeba zateplení spojujících chodeb základních škol na Lesné či sanace vlhkosti budovy základní školy na náměstí Republiky. Realizujeme také rekonstrukce objektů hasičských zbrojnic v Husovicích a Soběšicích a kulturního domu v Soběšicích.

Brno se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Jak je to s dostupností bydlení na Brnu-sever?

Co se týče obecních bytů, poptávka převyšuje nabídku, žádostí máme stabilně až několik stovek nad kapacitu obecního bytového fondu. Pokud jde o dostupnost bytů na trhu s realitami, pak co mám informace, je na Brnu-sever spíše méně možností. Je to dáno patrně tím, že lokality jako Černá Pole nebo Lesná jsou stále v popředí zájmu kupujících a zde nabízené byty se v nabídce příliš dlouho neohřejí.

Jaká je ve vaší městské části dostupnost školek?

V této oblasti se situace zlepšila. V současné době máme na naší městské části umístěné všechny žadatele o přijetí do mateřské školy.

V poslední době jste se zaměřili na budování přístřešků u zastávek MHD. Kde už je hotovo a jaké další v dohledné době přibydou?

Budování přístřešků nám dělá trošku vrásky. Narážíme na různé problémy. V Soběšicích musíme nejprve vyřešit majetkoprávní vztahy, přístřešek na zastávce Rozárka musí být umístěn částečně na soukromém pozemku. Na zastávce Nádraží Lesná nám zásadním způsobem komplikují situaci technické sítě, které vedou pod celým tímto pozemkem. Je zde plynovod, vodovod a vedení nízkého napětí, takže hrozí, že nedostaneme vůbec souhlas přístřešek zde umístit.

Zatím je, doufám, nejméně problematický plánovaný přístřešek na Provazníkově u bývalých kasáren, kde jsme sice na pozemku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ale souhlas s umístěním přístřešku už máme. Věřím, že se podaří realizovat letos všechny plánované přístřešky a máme pak v záloze ještě jeden v Soběšicích.

V oblasti Brno-sever je hned několik netradičních sportovišť. Jaká to jsou a chystáte ještě nějaká další?

Mohu jmenovat parkourové hřiště na Barvách, které bylo realizováno ve spolupráci s komunitou lidí, kteří se aktivně věnují rozvoji schopností překonávání překážek v městském prostoru. Koncem loňského roku realizovala městská část u lesa na Majdalenkách pumptrack, lidově řečeno muldičkovou dráhu, kde se může vyřádit mládež na kolech.

V této lokalitě jsme ještě uvažovali o U-rampě pro skateboardisty a jezdce na koloběžkách, ale zatím se tento záměr nerealizoval. Na in-line bruslích se dá jezdit na sportovišti Na vyhlídce v Soběšické ulici. V Černých Polích, na Lesné a v relaxačním parku Tišnovka v Husovicích byly instalovány tělocvičné prvky a cvičicí stroje.

Jaká máte oblíbená místa ve vaší městské části?

Pokud to vezmu od severu k jihu, jmenoval bych namátkou následující: v Soběšicích restauraci kulturního domu, fotbalové hřiště a rozhlednu. Na Lesné přírodní amfiteátr, kde se po padesáti letech promítají v létě filmy, lesopark Čertova rokle a sportovní halu s plaveckým bazénem architekta Rudiše, postavenou v 80. letech v akci Z.

V Husovicích bych jmenoval sokolovnu a sportovní areál, kam jsem chodil kdysi hrát basketbal, a pak okolí kostela, kam jsem chodil léta do školy. Na Černých Polích je mým oblíbeným místem starší sestra vily Tugendhat – Löw-Beerova vila s krásnou zahradou a kinokavárna na náměstí SNP, kam jsme chodili jako mládež školou povinná. Pokud jde o část Zábrdovic, patřící pod Brno-sever, pak bych zmínil obrovský stařičký platan před radnicí na Bratislavské.