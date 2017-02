Stavba déčka začne. První etapa už příští rok

Už na podzim příštího roku se poprvé kopne do země v místech, kde má v budoucnu vést trasa metra D.

„Náš cíl je začít konečně stavět a důsledně kontrolovat a dodržovat termíny,“ říká náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek.



Město totiž tlačí dva termíny – politický a finanční. Příští rok jsou komunální volby a politici budou chtít dokázat, že plní, co jejich strany před volbami slibovaly, tedy že postaví déčko. Magistrát zároveň potřebuje do roku 2023 dokončit co největší část trasy, jen tak může získat na stavbu až devět miliard z evropských fondů.

Praha se proto rozhodla stavbu mezi Pankrácí a Písnicí rozdělit do čtyř etap. První z nich je geologický průzkum. Město ho chce zahájit už v září příštího roku a v roce 2019 začít stavět vlastní trasu metra.

Déčko K červené, zelené a žluté se má do roku 2023 přidat modrá trasa metra D.



Plány vznikají od 70. let 20. století. Trasa má měřit přes deset kilometrů a měla by obsloužit několik lidnatých sídlišť v oblasti Prahy 4.



Náklady se odhadují okolo 50 miliard korun, přispět by měly evropské fondy i vláda.



Trasa D má v budoucnu pokračovat z Pankráce na Náměstí Míru a na Náměstí Republiky, kde budou přestupní stanice.



Zvažuje se také nová větev déčka do Modřan, prodloužení áčka z Hostivaře nebo béčka ze Zličína.



Už letos v listopadu by měla být vypsána soutěž, v níž najde firmu, která průzkum provede. Ten bude spočívat v desítce šachet a stovkách metrů podzemních chodeb v místech budoucích tunelů modré trasy metra.

V druhé etapě má podle harmonogramu začít výstavba metra mezi stanicemi Pankrác a Nové Dvory.

„Při zahájení přípravy této etapy v březnu 2017 je dosažitelný termín zahájení stavby v roce 2019,“ řekl Dolínek. Cílem by pak bylo dokončení a zprovoznění tohoto úseku do roku 2023, kdy by se měli novou trasou svézt první cestující „Myslím si, že tento plán je realistický. Termíny, které mám, jsou podle odborníků stihnutelné,“ soudí Dolínek.

Poté by ještě následovala třetí a čtvrtá fáze. Během třetí fáze by byly dokončeny stanice v úseku Nové Dvory – Písnice a v poslední vznikne nové depo v Písnici.

Vše podle náměstka ale závisí na dostupnosti pozemků a postupném získávání stavebních povolení. Ale i tam se blýská na lepší časy. Město je před dohodou s několika důležitými vlastníky pozemků, například TJ Pankrác, v jehož areálu má vzniknou hlavní staveniště. Dnes také rada rozhodne o smlouvě s restituenty, kterým patří pozemky u krčské nemocnice.