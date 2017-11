Sto dní do zimní olympiády, český tým má svou tajnou kolekci oblečení

Sportovci. Pohoda a funkčnost v čele Na kolekci pro blížící se olympiádu v Koreji se podíleli také sportovci. Bývalá běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová (KN) a skifař Ondřej Synek (OS) se pro Metro podělili o zkušenosti z příprav. Jak probíhalo testování a konzultace z vaší strany? Bylo něco, co jste navrhli, ale nešlo to zrealizovat?

KN: Na celé kolekci jsme pracovali téměř rok, ale byla to příjemná práce. Potkávali jsme se s týmem lidí z Alpine Pro a diskutovali o jejich návrzích, upravovali střihy, barvy i materiály. Většina produktů dopadla dle našich představ, jen například u teplákové soupravy na doma, která byla v mé působnosti, muselo dojít k zásadním změnám. Důvod byl především ekonomický, v malém množství kusů by se souprava dle mých představ prodražila. OS: Pro mě bylo důležité, aby ty věci fungovaly, a taky aby něco vydržely, takže jsem je chvíli nosil, sportoval v nich, zpotil je, pak jsem je dal do pračky, sušičky, takhle to jelo několikrát dokola. Předpokládám, že jste využila své zkušenosti s oblečením. Co je pro sportovce nejdůležitější? KN: Důležité je, aby seděly střihy, byly použity příjemné materiály a samozřejmě sportovci mají rádi hezký design. U některých kusů pak funkčnost – kapsy, zipy atd... OS: Určitě funkčnost, aby se v tom člověk cítil pohodlně, aby to nikde nekousalo, aby v zimě nebyla zima, v létě vedro. Využili jsme zkušenosti z našich sportů i ty životní. Jak moc se posunula technologie či materiály v oblasti sportovního oblečení od vašich začátků? KN: Určitě vstoupily funkční materiály, kolekce je nyní propojená prvky, které se opakují, dává jednotný vzhled. OS: Když jsem byl na své první olympiádě v roce 2004, dostali jsme uni oblečení – je ti to, nebo není – máš smůlu. Materiály dostály od té doby velkých změn. Je to vidět i na zimní olympijské kolekci. Třeba zimní bunda je tvořená opravdu pro sportovce, aby fungovala a materiál hřál.