Sto tisíc kilometrů ujeto na baterky, říká řidič elektrobusu

Kolik už jste najezdil?

Testujeme ve čtyřech lidech, já jezdím od prvního dne, takže asi 25 tisíc kilometrů.

Musíte mít na elektrobus speciální školení, nebo vám stačí řidičák?

Mám na to kurz. Školí se na elektrické obvody i na manipulaci s vozem, protože je jiná než s autobusem.

Je nějaký rozdíl v řízení autobusu a elektrobusu?

Je to podobné, jen elektrobus nemá převodovku a místo toho, jestli máte plnou nádrž, musíte sledovat kapacitu baterií.

Autobus je výjimečný také tím, že elektřinou i topí, jiné vozy na to mají naftu. Nevybíjí to příliš baterie?

Nestalo se, že by se někdy autobus zastavil. Máme za sebou dvě zimy. Průběžně baterie dobíjíme a topíme.

Novinkou je klimatizace, nevadí ani ta?

S klimatizací jezdíme od loňského léta. Měli jsme z toho trochu obavy, ale spotřeba energie stoupla jen o pár procent.

Jak baterie dobíjíte?

Z kabiny řidiče vysunu pantograf a dobíjí se z troleje. Večer v garážích se pak dobíjí přes zástrčku.

Máte nějaké reakce od cestujících?

Veskrze pozitivní, jen občas lidem vadí, že je vůz o něco kratší a že se sem vejde méně cestujících nebo že kvůli bateriím vzadu chybí jedny dveře.

Zajímají se lidé o provoz elektrobusu?

Na začátku si nás chodily prohlížet a fotit zástupy fanoušků městské hromadné dopravy, jak se říká – šotoušů, ale pak jejich zájem opadl. Vrátili se zase až teď, aby si vyfotili tachometr se sto tisíci kilometry.

Je budoucnost MHD v elektrobusech?

Po dvou letech testování tomu vše nasvědčuje. Metro je drahé, tramvaje potřebují koleje. Elektrobusům stačí trolej na dobíjení. Provoz je levnější než u autobusů, ale samozřejmě pořizovací náklady jsou vyšší a po dvou letech nelze odhadnout, jak často bude potřeba vyměňovat baterie. Ale postupně během testování se už doladila spousta věcí. Pořád vozidlo testujeme a pořád se zlepšujeme.