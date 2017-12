Strašení čerty není pro děti zbytečné trauma

Jak to vidím já Lepší než Ježíšek Je to neuvěřitelné, ale masku a kožich čerta na sebe obléknu letos už popatnácté. Začínal jsem jako teenager a s drobnými obměnami v týmu obcházíme domácnosti kamarádů a známých s jediným cílem – udělat radost. Na těchto řádcích by se dalo podělit o mnohé.



Jak jsem čertovskou štafetu převzal po nejlepším čertovi na světě (svém otci), jaké šlamastyky jsme při nadílkách zažívali (Mikuláš tvrdí, že to vidlemi do oka bolelo), nebo jaké je v kůži čerta pekelné vedro. Když ale začnu vzpomínat, vždy převládne radost z nadšení všech těch dětí. Kam se na nás hrabe Ježíšek.