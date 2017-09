Střechu Průmyslového paláce plech nepokryje, bude replika, říká primátorka

Vyhořelé křídlo Průmyslového paláce v Praze 7 se dočká náhrady v ­podobě repliky, která by měla vypadat stejně jako původní stavba. Stane se tak mimo jiné na základě rozhodnutí památkářů. Těm se nelíbil nápad nahradit chybějící část, na jejímž místě nyní stojí provizorní stan, dočasnou plechovou halou za 120­ milionů. Podle pražské primátorky Adriany Krnáčové by se mohlo začít stavět už za dva roky.



Bude se tedy na Výstavišti opravdu stavět replika původní budovy?

Bude. Myslím, že na to, aby tam stála nějaká provizorní stavba, je po téměř deseti letech pozdě. Je sice pravda, že Výstaviště provizorní halu potřebuje. Do rekonstrukce půjdou Křižíkovy pavilony a ­bez nich by nebylo schopné uspokojit poptávku, ale provizorní hala může stát třeba na Bruselské cestě. Tu by to navíc oživilo, protože dnes nevypadá kdovíjak pěkně. Přesto, že se jedná o­ montovanou konstrukci, podle projektu plně respektuje celé Výstaviště. Vyhořelé křídlo Průmyslového paláce se ale dočká repliky, která bude vypadat jako původní stavba, uvnitř však bude moderní a bude splňovat dnešní požadavky.

Kdy počítáte, že se začne stavět?

Momentálně se kreslí projekt, který by měl být hotový v půlce příštího roku. Pak proběhne soutěž, a jakmile získáme povolení, začneme stavět. Pokud bychom žili v ­bezproblémovém světě, tak vám teď řeknu, že za rok začneme stavět. Protože ale vím, jak probíhají přípravy velkých projektů a že se vždy najde někdo, kdo se je snaží brzdit, vidím to reálně na dva roky. Osobně se budu snažit, aby to bylo co nejdřív, Výstaviště si zaslouží mít celý Průmyslový palác.

Máte už odhad, jaké budou náklady?

Je to samozřejmě velká investice, ale kolik to přesně bude stát, to se ukáže až podle projektu. Předběžně počítám s částkou někde mezi 600 miliony a jednou miliardou. Tuto investici ale považuji za důležitou.

Jak pokračují plány na obnovu Výstaviště? Podařilo se vám něco letos obnovit, vybudovat?

Podařilo se nám zrekonstruovat Lapidárium, vrátili jsme nevyužívanou část Výstaviště zpět ke Stromovce a ­tím ji o výrazný kus zvětšili. Máme vysoutěženou podobu vstupní brány včetně okolních prostor, připraveny jsou rekonstrukce restaurace Bohemia a divadla Spirála. To se mělo původně zbourat, ale nakonec jsme se rozhodli je zachovat a najít pro ně nové využití. Celkově se snažíme Výstaviště co nejvíce otvírat lidem, protože si myslím, že je to prostor, kam se lidé rádi chodí bavit, sportovat, odpočívat, ale samozřejmě i za kulturou. Celé léto tam mimochodem funguje i letní kino.

Je ve hře stále nápad zřídit tam koupací jezírko pro veřejnost?

Ano, jedeme podle naší koncepce celkové obnovy Výstaviště a ta počítá i s jezírkem. Stavět se začne příští rok a doufám, že ho stihneme otevřít ještě před prázdninami.