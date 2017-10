Stromy budou vyprávět

Každý rok sníme průměrně 9,9 kilogramu banánů, přičemž jejich prodej začíná v tomto období pomalu růst, nejvyšší je před Mikulášem a Vánocemi. Co se ale skrývá za produkcí banánů, bývá nám spotřebitelům často skryto. Jsou chutné a hlavně za velmi nízkou cenu, i přestože k nám pluly tisíce kilometrů. Kilo banánů je většinou levnější než kilo českých jablek, není na tom něco divného?



„Navštívili jsme jak férové plantáže, tak ty, kde důstojnost a spravedlivou mzdu nenajdete. Vše jsme zdokumentovali, vytvořili jsme dokument www.pribehbananu.cz a hlavně jsme naše zážitky z cest věnovali letošní Výstavě na stromech,“ uvedla Lenka Černínová, koordinátorka projektu Města podporují fair trade a udržitelný rozvoj.

„I my spotřebitelé můžeme ovlivnit životy tisíců lidí na druhém konci světa, a to jen tím, co si dáme do nákupního košíku,“ řekla Lenka Černínová.

„Banány jsou druhou na světě nejvíce chemicky ošetřovanou plodinou. Jejich konvenční pěstování má tedy velký dopad jak na zdraví pěstitelů, tak na místní biodiverzitu,“ říká Černínová. Navíc se banány pěstují na několika stech hektarech půdy v tropických oblastech v zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, kde nenajdete nic jiného než banánovník vedle banánovníku. „Místní pěstitelé tak nemají možnost volby. Právě na konvenčních plantážích se pěstují banány, na jejichž listy dopadají pesticidy,“ upozorňuje Černínová.

Vernisáž Výstavy na Stromech se koná v pondělí 9. října od 17 hodin, kde na vás budou čekat banánové dobroty, férová káva, promítání banánového filmu či kološlap na banánové koktejly. Ale také blešák, jehož výtěžek půjde na banánové pěstitele v Peru, kteří byli zasaženi ničivými záplavami.