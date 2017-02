Stržená trolej komplikuje dopravu v centru. Opraví ji do půlnoci

Centrum města stojí. „V důsledku spadnute troleje na Albertově byly odkloněny tramvaje přes I.P.Pavlova. To způsobilo od křižovatky přes magistrálu až ke Karlovu náměstí dlouhou kolonu tramvají a aut,“ napsal do redakce čtenář Filip Chudoba.

Provoz tramvají je obousměrně přerušen v úseku Albertov - Otakarova, náhradní autobusová doprava je zavedena v omezeném rozsahu pouze v úseku Karlovo náměstí - Svatoplukova. Tramvajové linky jsou odkloněny přes I. P. Pavlova a Bruselskou.

„Technici zatím odhadují, že oprava potrvá šest hodin,“ uvedla pro deník Metro Aneta Řehková, mluvčí dopravního podniku. Podle ní by měl být provoz obnoven do půlnoci. Noční linky by tak měly jezdit po své klasické trase.

Situace na silnici je také komplikovaná. „Strážníci na žádost Policie ČR odklánějí a usměňují v místě události dopravu,“ potvrdila redakci Irena Seifertová, mluvčí Městské policie hlavního města Prahy.



Nákladní automobil strhl troleje krátce ve středu před 17 hodinou mezi zastávkami Divadlo na Fidlovačce a Svatoplukova.