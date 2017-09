Studenti jsou v pasti, nemají kde bydlet

Hodně drahá metropole Nájemní bydlení v Praze je skoro o polovinu dražší, než je tomu v ostatních místech Česka.



Podle analýza společnosti Trigema se v hlavním ke konci pololetí průměrná výše měsíčního nájmu bytu 2+kk vyšplhala na 14 223 korun. Do ceny nejsou započítány poplatky za energie.



V Jihomoravském kraji byla cena za nájemní bydlení v průměru na úrovni 11 916 a Středočeském na 9 875 korun za měsíc.



Na druhé straně nejnižší měsíční nájem se v průměru platí v Ústeckém kraji, a to ve výši 7 037 korun, a dále pak v kraji Moravskoslezském, kde je to 7 355 Kč. Hranici 8 000 korun nedosahuje ani kraj Jihočeský, kde se platí okolo 7 805 korun a kraj Liberecký.