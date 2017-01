Studentka míří do Paříže na soutěž o nejlepšího recepčního

Co vás na práci recepční nejvíce baví?

Můžu uplatnit svoji komunikativnost a angličtinu. Myslím, že jsem se v tom našla, že člověku můžu udělat radost, že mu zpříjemním pobyt.



Předpokládám, že k vám jezdí nejčastěji cizinci...

Ano a přiznám se, že pořádně neumím check-in v češtině, často hledám slovíčka a čeští hosté se mi smějí, ale zase to chápou. Ono když už sem přijede Čech, tak většinou za mezinárodním obchodem. Poměr hostů je tak jeden Čech na sedmdesát cizinců.



Co neobvyklého v této pozici zažíváte?

Musíme se naučit čelit stížnostem a očekáváním. Občas se stane, že je host nespokojený, to je pak třeba zachovat chladnou hlavu, vyslechnout si ho a najít co nejuspokojivější řešení. Občas nás lidé přesvědčují o věcech, které pro ně nemůžeme udělat. Důležité je vysvětlovat situaci pořád dokola.



Můžete říct něco konkrétního z oněch stížností?

U nás je to třeba výhled na město nebo host pár dní před příjezdem napsal, že chce pěkný pokoj s výhledem na řeku. Ovšem vzhledem k tomu, že ta budova byla postavena jako hypoteční banka a později sloužila jako pošta, zde opravdu na výhled nikdo nepomýšlel. Většinou se tedy jedná o stížnosti z neznalosti umístění hotelu.



Co se týče národnosti, dají se hosté nějak charakterizovat?

Například ruská klientela k nám chodí s obrázkem, že si zarezervovali daný pokoj a ve skutečnosti vypadá jinak než na webu, a je jim jedno, že jde o stejnou kvalitu a stejný druh pokoje. Prostě chtějí ten z obrázku. Rusové chtějí přesně to, co je dáno na papíře, a hlavně se to snaží vymoci rusky, což u mě moc neuspějí. Většinou volám na pomoc kolegu, který rusky umí.



Kolik jazyků kromě angličtiny ještě ovládáte?

Domluvím se francouzsky a s pomocí rukou a nohou španělsky.



Kdo jsou nejpříjemnější hosté?

Asi nejpříjemnější klientela jsou Američané. Jezdí sem především za kulturou a chtějí objevovat Prahu. Jsou zvídaví a zajímá je váš názor. Nejméně problémoví jsou třeba Němci či Rakušané.



Čekala jste, že byste mohla soutěž vyhrát?

Já jsem ambiciózní a dost si věřím, ale spíš to bylo příjemné překvapení. Myslím, že i moje výřečnost k vítězství pomohla.



Na konci února vás čeká celosvětové finále v Paříži. Chystáte se na ně?

Myslím, že bych se měla připravovat. Nebudu už jednat za svůj hotel, ale za Le Méridien, kde se bude finále konat. Měla bych si tedy zjistit kategorie pokojů a jejich ceny. Jinak Paříž docela znám, takže mi bude stačit se podívat na mapu, kde se hotel nachází. Koukala jsme na video z loňského roku, kde to vypadalo podobně jako u nás ve státním kole. Určitě to bude opět postavené na modelové situaci.