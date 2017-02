Studentské klipy se musí dělat opatrně, pak mohou mít dopad

Trapas, reagovali studenti Říká se, že i špatná reklama, je reklama. To platí i pro video Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.



V klipu z roku 2012 si dva studenti objednají v restauraci sociologii a politologii. Číšník jim pak přinese láhve s etiketami „Sociologie“ a „Politologie“ a doslova jim je naleje do hlavy.



Video na Youtube sbírá spíše „palce dolů“ než chválu a kritizují ho i sami studenti UK: „To se trochu nepovedlo no...,“ napsal jeden z nich do komentářů pod video.



Z došlých příspěvků by pak rektoři vybrali nejlepší, který by se používal jako reklama pro budoucí žáky. Soutěž se ale nepovedla. Klipy přišly dva. Jeden z nich s heslem „Zde se plodí vzdělanost“ končí souloží na školním záchodku. Škola soutěž zrušila a zdůvodnila to tím, že klipů přišlo málo, a že studenti údajně nepochopili zadání. Zmíněné video je ale na Youtube dál k vidění a má přes 800 tisíc zhlédnutí.



Ne vždycky se tedy propagační video školy povede. „Když se zapojí přímo studenti dané školy do výroby videa a je dobře udělané, tak to může mít dopad, hlavně na případné uchazeče,“ říká psycholog Jan Kulhánek z Psychoterapie Anděl. Často ale školy nemají peníze na to, aby na výrobu pozvaly profesionální agenturu, nebo pak šetří na propagaci, což může být podle Kulhánka kámen úrazu. „Pak můžete mít ve videu i známého herce, ale nebude to mít správný význam,“ uvádí Kulhánek.



Podle Kulhánka se školy pouští do této propagace z důvodu zviditelnění pro případné uchazeče, ale v dnešní době jsou k podobným krokům i trochu dohnané konkurencí. „Bohužel, vidím to na jedné soukromé škole, která zaspala s propagací dobu. Neuvědomují si, že nejde používat moderní nástroje komunikace postaru,“ dodává Kulhánek.

Propagační náborové video pro přilákání studentů technických oborů se rozhodl natočit Karlovarský kraj ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje a podnikání. Video je venku necelé tři měsíce a zatím má jen několik stovek zhlédnutí.

„Agentura ještě bude dělat kampaň na propagaci videa jak mezi žáky, tak i rodiči,“ řekla mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Ta zatím netuší, jestli už má video nějaký dopad. „To se projeví až později v porovnání s počtem uchazečů oproti loňsku.“

Ve snímku nazvaném Technika a Karlovarský kraj padají na úvod otázky: „Kolik chyb můžeš v životě udělat? Kolik správných rozhodnutí tě čeká? Kdo rozhoduje o úspěchu a prohře?“ A odpověď zní jasně: „Jsi to ty.“

Podle Pavlíkové se kraj rozhodl natočit video proto, že se rok od roku snižuje počet uchazečů o technické obory. „Chtěli jsme, aby případní zájemci viděli, že jsou školy v našem kraji kvalitně vybavené a mají pak široké uplatnění v zaměstnání.“