Tady si užijete Mikuláše

Kam za nadílkou Deník Metro vybral mikulášské akce po celé Praze. Praha 1: Svatý Mikuláš patron školních dítek

Kdy: 6. 12. od 10 hodin

Kde: Park za Staroměstskou radnicí

Program: 10.00 Mikulášská v podání divadélka Romaneto v 11, 15 a 16 hodin Mikulášská nadílka

14.30 Vystoupení dětské rockové kapely ZŠ Vodičkova Masakrózní hustec

15.10 Taneční vystoupení – Mikulášské electric boogie

15:30 Zábavné soutěže.

Praha 2: Mikulášská nadílka v MC Macíček

Kdy: 5. 12. od 10 do 12 hodin

Kde: DDM, Slezská 21

Cena: 50 Kč

Program: Děti navštíví Mikuláš s andělem. Ti si z knihy hříchů přečtou jak děti zlobí nebo poslouchají. Pro všechny děti budou mít balíček.

Praha 3: Čertovsky popletený Mikuláš

Kdy: 5. 12. od 16 hodin

Kde: Nám. Jiřího z Poděbrad

Program: Představení pro děti se soutěžemi a dárečky.

Mikulášská ve Vozovně

Kdy: 5. 12. od 15 do 18 hodin

Kde: KC Vozovna

Cena: 150 korun

Program: Uvítá vás klaun. V 16.30 přijde Mikuláš spolu s čertem a andělem. Každému dítěti spočítají hříchy a za básničku, písničku či jiný zábavný kousek dítě odmění mikulášskou nadílkou.

Nutná rezervace na mailu: lucie.pancova@zatrojku.cz.

Praha 4: Mikuláš s Prahou 4

Kdy: 5. 12. od 14 do 18 hodin

Kde: OC Arkády Pankrác

Program: od 14 do 16.45 hodin vystoupení dětí ze ZŠ, MŠ a Hobby centra Prahy 4

16.45 losování soutěže o ceny

17.00 koncert Davida Uličníka.

Praha 5: Mikulášský rej

Kdy: 5. 12. od 14 do 17 hodin

Kde: Náměstí 14. října

Program: 14.10, 15.05 a 16 hodin Maxovy čertoviny 14.45 koncert Natty Hrychové

15.30 příchod Mikuláše

16.30 Čertovská diskotéka

Praha 6: Kouzelná Mikulášská cesta

Kdy: 5. 12. od 16 do 20 hodin

Kde: Skleněný palác a Národní technická knihovna

Program: Děti se mohou těšit na setkání s Mikulášem, čertem a andělem, andělský fotostánek s rekvizitami, opékání buřtů na čertově ohni, vernisáž výstavy, vystoupení Mikulášského sboru, malování na obličej, čertovskou fireshow a Mikulášskou nadílku.

Od 18.30 hodin je připravena projekce pohádky Anděl Páně 2.

Praha 7: Mikuláš nejen na ledě

Kdy: 4. 12. od 16 do 18 hodin

Kde: Tipsport arena

Program: Děti si můžou zdarma zabruslit, potkat hokejisty Sparty a zažít mikulášskou nadílku na ledě.

Praha 8: Mikulášská nadílka

Kdy: 4. 12. od 15 do 18 hodin

Kde: KD Ládví

Program: 15.00 otevření

15.30 až 16.30 Ladovské vánoční divadelní představení

17 až 18 Mikulášova družina, Vánoční workshopy pro děti.

Mikulášská nadílka

Kdy: 6. 12. od 15 do 18 hodin

Kde: KD Krakov. Přišel k nám Mikuláš

Kdy: 4. 12. od 17 hodin

Kde: koncertní sál ZUŠ Taussigova

Program: Představení Dětské lidové muziky Osminka a ZUŠ Taussigova s nadílkou.

Praha 9:

Kdy: 5. 12. od 16.30 hodin

Kde: Litvínovská 5a, Prosek

Program: 16.30 Vánoční pohádka

17.00 hudební kroužek při MŠ U Vysočanského pivovaru pod vedením Ludmily Antonyové – koledy

17.30 přijde nejen Mikuláš?

Praha 11: Rozsvícení vánočního stromku

Kdy: 5. 12. od 18 hodin

Kde: Komunitní centrum Matky Terezy

Program: Rozsvícení stromku, vánoční trh, pěvecké vystoupení dětí ze ZUŠ Jižní Město, Mikulášský průvod.