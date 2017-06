Tančit v Praze ano, ale ne v teplákách

Vyrazil si s přáteli do klubu Rodeo v centru Prahy, místo zábavy ho ale poslala ostraha klubu domů se převléct. Dvacetiletý čtenář deníku Metro Tomáš Sochor měl totiž na sobě tmavé tepláky. Tahle skutečnost však nebyla po chuti ramenatým vyhazovačům.



„Řekli mi, že lidi s teplákama dělají zpravidla problémy, a proto mě ani nikoho jiného nemůžou takhle oblečeného pustit dál,“ stěžuje si čtenář Tomáš, pro něhož se vzápětí situace opakovala i v dalších čtyřech klubech. S kamarády tak musel zvolit klidnější večerní program. „Pěkně nás ale naštvali. Proč proboha zakazují slušně vypadající tepláky?“ říká zahořkle Tomáš.

Dress code po česku Do Národního či Rudolfina vás pustí klidně v kraťasech a sandálech, kluby a restaurace mají někdy přísnější pravidla.



Do restaurace U Kašpara v severočeských Lovosicích vás sice pustí v pracovních montérkách, podle obsluhy se ale budete muset posadit na speciální podsedák.



Nejčastěji mají kluby pravidla nastavena podobně jako klub Mecca v Praze. Na běžnou party pustí všechny návštěvníky, při společenských akcích požadují alespoň košili, dlouhé kalhoty či večerní šaty.



Zákaz vstupu zákazníků oděných do sportovního podle manažera Rodea Tomáše Němečka v klubu opravdu existuje. O přísné pravidlo však podle jeho názoru nejde.

„Tepláky patří na chalupu nebo domů, ale určitě ne do míst společenského setkání. Aktuálně graduje období rozluček se svobodou a v rámci večera máme i čtyři rezervace k této příležitosti . Proč by měli hosté oslavovat ve společnosti lidí, kteří nebyli schopni se slušně obléci?“ řekl deníku Metro Němeček.

U vstupu podle něj neobstojí ani ti, kteří do svých tepláků investovali tisíce. Ti podle Němečka přitom přicházejí v houfech. „Ohánějí se tím, že mají teplákové soupravy v ceně několika desítek tisíc korun od renomovaných značek, takže nevidí důvod, proč by do podniku neměli být vpuštěni. Pro nás jsou to stále tepláky, a tak stejně jako zákazníky v tílkách nikdy takovéto hosty do podniku vpouštět nebudeme,“ dodává Němeček.

Ne všechny pražské kluby jsou však na tepláky tolik vysazené. V klubu Retro Music Hall na pražských Vinohradech mají podle jejich manažerky Petry Otáhalové jednoduché pravidlo. Když máte na sobě dobře vypadající tepláky, jaké nosí například zpěvák Ben Cristovao, nemáte s ostrahou problém. Pokud jsou ale samá díra, na vstup můžete zapomenout. „Tepláky nosí v nějaké formě skoro každý. Je to moderní, tak proč to v obecné rovině zakazovat,“ míní Otáhalová.

Vyrazit v teplákách můžete také do klubu Storm na pražském Žižkově, který je dle manažera Davida Hodáka undergroundovým klubem pro všechny bez rozdílu pleti, vyznání či stylu oblékání. Každého, kdo se jde bavit, pustí i do Cross Clubu v Praze 7. „Nepouštíme jen lidi, co tu dělali problémy v minulosti nebo jsou v takovém stavu, že by mohli ohrozit sebe či někoho jiného. Určitě to není o dress codu. Pokud někdo nesmrdí na dvacet metrů, tak takové věci neřešíme,“ dodává s nadsázkou manažer Tomáš „Kenzo“ Zdenek.