Taťána Kuchařová hraje manželku hokejisty NHL

Máte ráda romantické komedie?



O co jde? Zápletka romantické komedie scenáristy Petra Kolečka je jako ze života. Simona v podání Taťány Kuchařové je bývalá miss Severní Čechy a manželka hvězdy NHL v podání Jiřího Mádla. Během výluky zámořské soutěže jsou na čas v Česku, kde se Simona snaží najít práci.



Ovšem nemá dodělanou maturitu, a tak je to problém. Shodou náhod potká vysokoškolského profesora Ondřeje, kterého hraje Adrian Jastraban, a ten ji začne na maturitu připravovat. Vše se ale zkomplikuje, když si Simona uvědomí, že se asi zamilovala do svého učitele.



Zbožňuji českou klasiku jako S tebou mě baví svět nebo Zítra to roztočíme, drahoušku. Věřím, že i Správnej dres si své diváky najde. Myslím, že v Česku panuje ostych se věnovat tomuto žánru, ale je to škoda. Jsem ráda, že se v takovém projektu objevím.

Jak jste se k roli Simony vlastně dostala?



Režisér Staňo Sládeček mě viděl v seriálu Gympl a pozval mě na kamerové zkoušky. Nebyla to úplně moje ambice jít do filmové branže, ale zjistila jsem, že mě to moc baví a snažím se své schopnosti v tomto směru rozvíjet.

Už před lety jste říkala, že by vás filmování lákalo. Ozývají se vám od té doby produkce víc?



Nabídek vždy chodilo celkem hodně. Ale záleží, jak kvalitní ty nabídky jsou a kdo se na tom podílí. Film je pro mě opravdu spíš radost, ale není to třeba tak finančně zajímavé jako moje modelingové projekty, tak o to víc si vybírám. Moje kariéra na tom nezávisí, ale určitě se nebráním tímto směrem jít dál.Proč nemít takto pestrý život?

Máte ráda Vánoce?



Moc jsem se na to těšila. Na stromeček, na pohádky, na cukroví od babičky...

Takže žádná „modelkovská“ dieta?

Určitě ne, mám ráda kapra i salát. U nás na stole je to klasika. Vánoce jsou pro mě pohoda a hlavně si taky trochu odpočinu, protože od září jsem měla velký pracovní masakr.

Kdy jste nakupovala dárky?

Letos jsme si s rodinou řekli, že si místo dárků uvaříme. Já jsem udělala bramborový salát, naši něco uvařili, přítel taky, tetičky napekly. Letos jsme si udělali takové „žrací Vánoce“.

Tedy opravdu žádné, řekněme, hmotné dárky?

Já ráda nakupuji při pracovních cestách nějaké netypické nebo srandovní dárky. Nejvíc je to ale o tom čase, který spolu lidé tráví, to je podle mě na svátcích to nejdůležitější.